Απίστευτο: Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έφυγε από τη νέα του ομάδα σε μόλις 49 ημέρες

Σύντομη αποδείχθηκε η παρουσία του Φίλιπ Μαξ στην Ιαπωνία, καθώς ο πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού αποχώρησε από τη Γκάμπα Οσάκα μόλις 49 ημέρες μετά την ένταξή του στον σύλλογο.



Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε κάποιο επίσημο παιχνίδι, ενώ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η απόφασή του συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για να επανέλθει σε ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής κατάστασης, διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να προσφέρει τα αναμενόμενα εντός αγωνιστικού χώρου.



Μέσω του αποχαιρετιστήριου μηνύματός του, ο Μαξ στάθηκε στο θετικό κλίμα που συνάντησε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα, κάνοντας λόγο για υψηλό επαγγελματισμό και εξαιρετική νοοτροπία. Παρά το σύντομο πέρασμά του, ευχαρίστησε τους ανθρώπους της Γκάμπα Οσάκα για τη στήριξη και την εμπειρία που αποκόμισε.



Η αποχώρηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο αναζήτησης για τον 30χρονο μπακ, ο οποίος καλείται πλέον να επανεκκινήσει την καριέρα του, έπειτα από μια συνεργασία που ουσιαστικά δεν πρόλαβε να εξελιχθεί.

Το μήνυμα του Μαξ

«Από σήμερα, αποχωρώ από τη Gamba Osaka. Η παρουσία μου σε αυτόν τον σύλλογο δεν ήταν μεγάλη, όμως είμαι ευγνώμων για την εμπειρία και για κάθε στιγμή που έζησα εδώ.

Από την πρώτη στιγμή, δέχθηκα ένα θερμό καλωσόρισμα από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, πειθαρχίας και ομαδικότητας που βίωσα στην Ιαπωνία ήταν ανεκτίμητο για μένα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, δουλεύοντας στη φυσική μου κατάσταση, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να προσφέρω όσα πρέπει στην ομάδα μέσα στο γήπεδο. Αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά πιστεύω πως είναι η καλύτερη επιλογή ως επαγγελματίας.

Εύχομαι στη Gamba Osaka κάθε επιτυχία στο μέλλον και θα συνεχίσω να την παρακολουθώ με σεβασμό.»