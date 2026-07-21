Απίστευτο σκάνδαλο με τον Ολίσε: «Έχει 20 μηνών κόρη και δεν την έχει συναντήσει ποτέ»

Ο Μάικλ Ολίσε απασχολούσε μέχρι τώρα την επικαθρότητα λόγω της πιθανής μεταγραφής του στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως πλέον έχει βγει στο προσκήνιο και μια απίθανη ιστορία που αφορά την προσωπική του ζωή.

Τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν για την αγωνιστική περίοδο που διανύει ο Ολίσε, ο οποίος ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως ο κορυφαίος δημιουργός της διοργάνωσης και φαίρεται να θέλει να μετακομίσει στην Ισπανία για να αγωνιστεί μαζί με τον συμπατριώτη του, Κιλιάν Εμπαπέ. Βέβαια εξωαγωνιστικά η γερμανική«Bild» έβγαλε στην επιφάνει μια συνέντευξη της 34χρονης Φατίμα Ζάουνμπρεχερ, η οποία υποστηρίζει ότι ο Ολίσε είναι πατέρας της 20 μηνών κόρης της, Ααλίγια Νουρ.

Όπως αναφέρει η ίδια οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν ακόμα στην Κρίσταλ Πάλας και έκαναν σχέση για σχεδόν δυο χρόνια. Αμέσως μετά τον χωρισμό τους η 34χρονη ανακάλυψε πως είναι έγκυος και αφού έγινε και τέστ πατρότητας στο Μόναχο, επιβεβαιώθηκε πως ο μεσοεπιθετικός είναι ο πατέτρας του παιδιού της. Επίσης η Ζάουνμπρέχερ αποκάλυψε πως ο Ολίσε αναγνώρισε το παιδί του, όμως δεν το έχει δει ποτέ ούτε έχει δώσει χρήματα για την διατροφή του.

Οι δικηγόροι των δυο πλευρών συνομιλούν και παρόλο που πρότειναν διατροφή ύψους 836,50 ευρώ τον μήνα και στη συνέχεια αύξησαν την πρόταση στις 2.000 ευρώ, η γυναίκα δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής... ούτε ευρώ και δήλωσε: «Με διαλύει το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να είναι τόσο αδιάφορος απέναντι στο ίδιο του το παιδί. Δεν επικοινωνεί ποτέ μαζί μου, μόνο μέσω των δικηγόρων του».

Η πλευρά του Γάλλου μεσοεπιθετικού αναφέρει πως ο ίδιος ήταν πρόθυμος από την πρώτη στιγμή, όχι απλά να δώσει διατροφή για το παιδί του, αλλά είχε προσφερθεί να πληρώσει ποσό υψηλότερο από το ανώτατο όριο που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία. Όμως όπως αποκαλύπτουν οι δικηγόροι του η Φατίμα Ζάουνμπρεχερ είχε ζητήσει μέσω των γαλλικών δικαστηρίων μηνιαία διατροφή ύψους 60.000 ευρώ, αίτημα που φυσικά απορρίφθηκε.