Απίστευτο σκηνικό: Φίλαθλος έκανε χειραψία με τον Νεϊμάρ και του έκλεψε δαχτυλίδι αξίας που ζαλίζει

Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της εποχής μας, αλλά και ένας από τους πλουσιότερους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φοράει ακριβά ρούχα και αντικείμενα, ακόμα και στο γήπεδο.

Αυτό το γεγονός το εκμεταλλεύτηκε ένας φίλαθλος, όταν ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ήταν στην Αλ Χιλάλ. Συγκεκριμένα σε μια αναμέτρηση για το ασιατικό Champions League, ο «Νεϊ» βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και άπλωσε το χέρι του για να χαιρετήσει τον κόσμο που ήταν στις κερκίδες. Εκεί ήταν όμως και ένας επίδοξος... ελαφροχέρης, που όταν βρήκε την ευκαιρία και έπιασε το χέρι του Βραζιλιάνου άσου, με χειρουργικές κινήσεις του αφαίρεσε ένα δαχτυλίδι που φορούσε, πολύ μεγάλης αξίας, που σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζει τα 16 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νειμάρ μετά από λίγο συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί και κοίταξε αγριεμένος προς την κερκίδα, όμως ο κλέφτης είχε ήδη χαθεί στο πλήθος, ενώ μέχρι και σήμερα είναι άγνωστη η ταυτότητα του δράστη. Φήμες λένε πως μετά από καιρό, το δαχτυλίδι πουλήθηκε για 15.000 ευρώ.