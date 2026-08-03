Απίστευτο σκηνικό στη Νάξο: Έβαλε μπρος τη μηχανή του σκάφους και «καβάλησε» τρεις βάρκες

Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν λουόμενοι σε παραλία της Νάξου, όταν μικρό πλωτό άρχισε να παίρνει «αμπάριζα» άλλες βάρκες μέσα στη θάλασσα.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ένας άνδρας που βρισκόταν μέσα σε ένα μικρό σκάφος στην παραλία, έβαλε μπροστά τη μηχανή και με φόρα έπεσε πάνω σε ακόμη τρία πλωτά που βρίσκονταν αγκυροβολημένα στη θάλασσα. Ειδικότερα, χτύπησε στα πλαϊνά του πρώτου με ταχύτητα και στη συνέχεια «καβάλησε» τη δεύτερη βάρκα, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» σε μία τρίτη.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους που βρίσκονταν στην παραλία, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.