Απίστευτο σκηνικό στη Βρετανία μετά την άφιξη Τραμπ: Η «άσχημη» έκπληξη που του επιφύλασσαν ακτιβιστές

Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης (16/9), ενόψει της συνάντησής του με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σημαδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο επεισόδιο που έφερε και συλλήψεις.

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του βρετανού μονάρχη με τον Τραμπ, ομάδα ακτιβιστών πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή και αιχμηρή διαμαρτυρία, θέλοντας να δείξει την αποδοκιμασία της προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.

Συγκεκριμένα διαδηλωτές ανήρτησαν ένα μεγάλο πανό με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο του Ουίνσδορ, ενώ αργότερα πρόβαλαν σειρά φωτογραφιών των δύο ανδρών στον πύργο, μαζί με φωτογραφίες θυμάτων του παιδόφιλου χρηματιστή και ένα γράμμα που φέρεται να του είχε γράψει ο Αμερικανός πρόεδρος. Στον πύργο υπήρχαν και φωτογραφίες του Πρίγκιπα Άντριου μαζί με τον Επσταϊν.

Σύμφωνα με το CNBC η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «κακόβουλης επικοινωνίας» έπειτα από «μη εξουσιοδοτημένη προβολή σε έναν από τους δύο πύργους του Κάστρου του Ουίνδσορ» και παραμένουν υπό κράτηση.

Παρά τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να πάψουν να ασχολούνται με το ζήτημα, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τις αποκαλύψεις γύρω από τον Έπσταϊν και για το ποιοι μπορεί να σχετίζονταν με αυτόν και να γνώριζαν τη δράση του.

Δείτε φωτογραφίες:

Reuters

Reuters