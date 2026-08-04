Απίστευτο στη Νάξο: Φώναζε ότι έχασε το παιδί του στο αεροδρόμιο ενώ το είχε ξεχάσει στο κατάλυμα

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο αεροδρόμιο της Νάξου, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας έφτασε με το αυτοκίνητό του φωνάζοντας ότι είχε χάσει το παιδί του.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με αστυνομικούς που βρίσκονταν στον χώρο του αεροδρομίου να σπεύδουν προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Ο άνδρας, εμφανώς αναστατωμένος, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι πιθανότατα το παιδί είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και είχε απομακρυνθεί, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εξακριβώσουν άμεσα πού βρισκόταν το παιδί και τον προέτρεψαν να επικοινωνήσει με το κατάλυμα όπου διέμενε η οικογένεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος απάντησε στο τηλεφώνημα και ενημέρωσε τον άνδρα ότι το παιδί δεν είχε χαθεί, αλλά βρισκόταν στο δωμάτιο, αναφέρει το Cyclades24.

Όπως διαπιστώθηκε, το παιδί είχε παραμείνει στο κατάλυμα, ενώ ο πατέρας του είχε φύγει χωρίς να αντιληφθεί ότι δεν το είχε μαζί του. Μόλις επιβεβαιώθηκε ότι το παιδί ήταν ασφαλές, ο άνδρας αποχώρησε από το αεροδρόμιο και επέστρεψε στο κατάλυμα προκειμένου να το παραλάβει.