Απίστευτο συμβάν: Κατάσκοπος βιντεοσκοπούσε τη προπόνηση των Βόσνιων πριν το ματς με την Ιταλία

Η αναμέτρηση της Βοσνίας με την Ιταλία θεωρείται και για τις δυο χώρες ένας τελικός. Οι δυο ομάδες θέλουν πολύ τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την Ιταλία να καίγεται και να έχει το άγχος, καθώς δεν την παίρνει να μείνει εκτός για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Το κλίμα ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι τεταμένο και για άλλους λόγους. Ένα βίντεο που έδειχνε τους Ιταλούς διεθνής να πανηγυρίζουν την πρόκριση των Βόσνιων επί των Ουαλών, ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων και παρόλο που οι ποδοσφαιριστές πήγαν να τα... μπαλώσουν με δηλώσεις, όπως του Ντιμάρκο που είπε ότι σέβονται πολύ την Βοσνία και δεν ήθελαν να δείξουν ασέβεια, φαίνεται πως οι Βόσνιοι έχουν ένα έξτρα κίνητρο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ένα τρομερό σκηνικό όμως, ήρθε και έκατσε ως το... κερασάκι στην τούρτα. Στην προπόνηση της ομάδας της Βοσνίας τη Δευτέρα (30/3), εντοπίστηκε ένας... κατάσκοπος ο οποίος φαίνεται μάλιστα να βιντεοσκόπησε και μέρος της προπόνησης. Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της Βοσνίας παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις από άνδρα που ήταν μάλιστα μεταμφιεσμένος με παραλλαγή που έφερε το σήμα της Ιταλίας επάνω, ο οποίος κρατούσε το κινητό στο στήθος του, βιντεοσκοπώντας τις τακτικές και τις ασκήσεις της ομάδας του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ. Μόλις τον αντιλήφθηκαν τον έδιωξαν από το γήπεδο, χωρίς όμως να είναι γνωστό το τι και πόση ώρα τραβούσε, αλλά και αν όντως στείλει τα βίντεο στην Ιταλική Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, η Ομοσπονδία της Βοσνίας έχει στείλει ήδη καταγγελία και διαμαρτυρία στην EUFOR (European Union Force - Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με την ένταση πλέον να είναι στα ύψη.