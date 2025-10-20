Απίστευτο θέαμα στο Παρίσι: Ένας Κέρμιτ 20 μέτρων «προσγειώθηκε» στην Place Vendome

Στην Place Vendome του Παρισιού «προσγειώθηκε» ένας τεράστιος Kermit the Frog.

Πρόκειται για έργο τέχνης του Βενεζουελοαμερικανού καλλιτέχνη Alex Da Corte, που εκτίθεται στην Place Vendome πριν από την έναρξη της διεθνούς έκθεσης σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης Art Basel Paris 2025 στο Παρίσι.

Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου το έργο τέχνης θα μετατρέψει την ιστορική πλατεία σε μια απίθανη σκηνή για μια κωμική μελαγχολική παράσταση. Το έργο, που παρουσιάζεται από το Sadie Coles HQ, έχει τη μορφή ενός τεράστιου φουσκωτού γεμισμένου με ήλιο, ενός επιβλητικού ομοιώματος του αγαπημένου Muppet ύψους 19,75 μέτρων.

Το μήνυμα πίσω από το έργο

Το έργο του Alex Da Corte αναβιώνει ένα επεισόδιο από την παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy's το 1991 στη Νέα Υόρκη, όταν ένα μπαλόνι με τη μορφή του Κέρμιτ σκαρφάλωσε σε ένα κλαδί δέντρου και σκίστηκε στη μέση της παρέλασης, πέφτοντας μισοαδειασμένο ενώ η γιορτή συνεχίζονταν από κάτω. Για τον Da Corte, αυτή η παράξενη, φευγαλέα στιγμή έγινε μια μεταφορά για την εξάντληση, την ανθεκτικότητα και την ασυμφωνική χαρά που συχνά καλύπτει τη συλλογική ανησυχία. «Επειδή μόνο το κεφάλι σκίστηκε, μόνο ένα μέρος ξεφούσκωσε», εξηγεί. «Είναι μεταξύ ζωών, μεταξύ καταστάσεων».

Κάτω από το αιωρούμενο γλυπτό, μια ομάδα χαμογελαστών καλλιτεχνών ντυμένων ως Κέρμιτ, ένας από τους οποίους είναι πιθανώς ο ίδιος ο καλλιτέχνης, θα διατηρήσει ζωντανή την πρόσοψη της αισιοδοξίας, «θυμίζοντάς μας την παρωδία», λέει ο Da Corte. «Το μόνο καθήκον τους είναι να συνεχίσουν να χαμογελούν και να συνεχίσουν να κινούνται. Δεν ξέρεις ποιος θα παρακολουθεί, αλλά δεν μπορούμε να δείξουμε στα πρόσωπά μας τον τρόμο που νιώθουμε αν ξέρουμε ότι το μπαλόνι χαλάει».

Δείτε τις φωτογραφίες με το έργο

Πηγή: Reuters

