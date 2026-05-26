Απίστευτο: Κάμερα κατέγραψε μετεωρίτη να πέφτει πίσω από ενεργό ηφαίστειο στις Φιλιππίνες

Ένα σπάνιο φαινόμενο κατάφερε να καταγράψει η κάμερα Lignon Hill του Ινστιτούτου Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) που παρακολουθεί τη δραστηριότητα του ηφαιστείου Μαγιόν.

Το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου και ενώ το ηφαίστειο βρισκόταν σε φάση έκρηξης, ένας πράσινος μετεωρίτης διέσχισε τον ουρανό δημιουργώντας ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις ότι η πράσινη μπάλα έπεσε μέσα στον κρατήρα ωστόσο το PHIVOLCS διευκρίνισε, έπειτα από ανάλυση σεισμικών δεδομένων και του οπτικού υλικού, ότι το αντικείμενο διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα πριν καν προλάβει να φτάσει στο έδαφος.

Το σκηνικό έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακό λόγω του χαρακτηριστικού, σχεδόν τέλειου, κωνικού σχήματος του Μαγιόν, το οποίο θεωρείται ένα από τα ομορφότερα ηφαίστεια στον κόσμο. Βρίσκεται περίπου 330 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μανίλα και συγκαταλέγεται στα πιο ασταθή από τα 24 ενεργά ηφαίστεια της χώρας.

Qual a chance disso acontecer novamente e ainda ser flagrado? Meteoro atinge área próxima ao vulcão Mayon (também conhecido como Monte Mayon), localizado na província de Albay, na ilha de Luzon, nas Filipinas. pic.twitter.com/kvR0JKaQWP — Área Militar (@areamilitarof) May 25, 2026

Το Μαγιόν παρουσιάζει ήπια εκρηκτική δραστηριότητα από τον Ιανουάριο, ωστόσο μεγάλες αποθέσεις λάβας στη νοτιοδυτική πλαγιά κατέρρευσαν ξαφνικά, προκαλώντας πυροκλαστικές ροές.

Ενθουσιασμός στα social media

Όπως είναι λογικό, το ουράνιο φαινόμενο προκάλεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και δέος στην επιστημονική κοινότητα με αρκετούς να περιγράφουν την εικόνα ως «σκηνή Αρμαγεδδώνα».

«Αυτό είναι ένα απίστευτο βίντεο. Ένας μετεωρίτης να περνά πάνω από ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται; Το σύμπαν πραγματικά έδωσε παράσταση απόψε. Η φύση είναι απίστευτη», έγραψε ένας χρήστης των social media, ενώ άλλος σχολίασε: «Εντυπωσιακό αλλά και απόκοσμο, σαν σκηνή από το τέλος του κόσμου».

Ένας τρίτος ανέφερε: «Φανταστείτε να ανήκετε σε μια αρχαία φυλή που προσεύχεται στον θυμωμένο θεό του ηφαιστείου και ξαφνικά να πέφτει ένας μετεωρίτης δίπλα του. Έτσι γεννιούνται οι μύθοι και οι θρύλοι».