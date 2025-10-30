Απίστευτο: Το γήπεδο που θα άγγιζε τον ουρανό στη Σαουδική Αραβία ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

Ένα εντυπωσιακό βίντεο που έδειχνε ένα στάδιο-ουρανοξύστη στη Σαουδική Αραβία, χτισμένο θεωρητικά 350 μέτρα πάνω από το έδαφος για το Μουντιάλ του 2034, έγινε viral συγκεντρώνοντας πάνω από 50 εκατομμύρια προβολές στα social media. Το κλιπ παρουσίαζε το φουτουριστικό «Sky Stadium», δήθεν μέρος του μεγαλεπήβολου πρότζεκτ NEOM, με χωρητικότητα 46.000 θεατών και πανοραμική θέα στον ουρανό.

Εκατομμύρια χρήστες και διεθνή ΜΜΕ πίστεψαν πως πρόκειται για επίσημο σχέδιο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, το εντυπωσιακό «Sky Stadium» δεν υπήρξε ποτέ, καθώς το βίντεο ήταν πλήρως ψεύτικο, φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη από έναν άντρα στην Αγγλία.

Πίσω από την viral επιτυχία βρισκόταν ο 34χρονος Λίαμ Χάουες, ο οποίος δημιούργησε αυτή την καταπληκτική, ομολογουμένως, ψευδαίσθηση χρησιμοποιώντας εφαρμογή AI στο κινητό του, μέσα σε μόλις δύο λεπτά και με κόστος μόλις 35 πένες.

Σε μια εποχή που η Σαουδική Αραβία υπόσχεται «μοναδικά στάδια» για το 2034, το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα αποδείχθηκε εκείνο που δεν ήταν παρά ένα προϊόν ψηφιακής δημιουργίας, αναδεικνύοντας τη ραγδαία εξάπλωση και τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης.