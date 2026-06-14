Απίστευτο: Τούρκοι οπαδοί νόμιζαν ότι βλέπουν το παιχνίδι με την Αυστραλία, αλλά ήταν video game

Στο χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα σε Αυστραλία και Τουρκία για το Μουντιάλ, Τούρκοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Για περίπου έξι λεπτά όμως κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι έβλεπαν video game παρόμοιο με το Fifa , μέχρι που οι φίλαθλοι κατάλαβαν ότι η εικόνα που παρακολουθούσαν δεν προερχόταν από το γήπεδο.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εκνευρισμό, με τους διοργανωτές να εντοπίζουν τελικά τη σωστή μετάδοση και να προβάλλουν τον κανονικό αγώνα.

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