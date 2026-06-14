Σπορ Τουρκία Αυστραλία Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Απίστευτο: Τούρκοι οπαδοί νόμιζαν ότι βλέπουν το παιχνίδι με την Αυστραλία, αλλά ήταν video game

Αδιανόητο περιστατικό από Τούρκους οπαδούς οι οποίοι αντί για το ματς με την Αυστραλία είδαν στιγμιότυπα από βιντεοπαιχνίδι.

Printscreen
Printscreen
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Στο χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα σε Αυστραλία και Τουρκία για το Μουντιάλ, Τούρκοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Για περίπου έξι λεπτά όμως  κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι έβλεπαν video game παρόμοιο με το Fifa , μέχρι που οι φίλαθλοι κατάλαβαν ότι η εικόνα που παρακολουθούσαν δεν προερχόταν από το γήπεδο.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και εκνευρισμό, με τους διοργανωτές να εντοπίζουν τελικά τη σωστή μετάδοση και να προβάλλουν τον κανονικό αγώνα.

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Σπορ Τουρκία Αυστραλία Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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