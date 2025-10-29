Απίστευτο τροχαίο στη Βάρη: Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα - «Ισοπέδωσε» σταθμευμένο ΙΧ

Ένα πραγματικά απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην Βάρη. Νταλίκα «τούμπαρε» και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο από το βάρος κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 7.30 το πρωί στη λεωφόρο Ευελπίδων, στα Βλάχικα της Βάρης, στο ρεύμα προς Βούλα.

Υπό αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες μια νταλίκα που μετέφερε σακιά με χώμα ανετράπη, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του και απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες και αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Από καθαρή τύχη, στο αυτοκίνητο που καταπλακώθηκε από τα χώματα δεν επέβαινε άνθρωπος εκείνη την ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να απομακρύνουν το όχημα και να καθαρίσουν το οδόστρωμα από τα χώματα που είχαν διασκορπιστεί.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία στο ρεύμα προς Βούλα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ελληνικού.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Orangepress.gr:

