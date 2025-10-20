Απίστευτο τροχαίο στην Κόρινθο: Όχημα καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες

Προβλήματα στους δρόμους έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με το οδόστρωμα να γίνεται ιδιαίτερα ολισθηρό και επικίνδυνο για τους οδηγούς.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς δεν είχε θύματα, σημειώθηκε τη Δευτέρα (20/10) επί της επαρχιακής οδού Ισθμού – Λουτρακίου. Όπως μεταδίδει το korinthostv, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του.

Ωστόσο, οι προστατευτικές μπάρες διαπέρασαν το όχημα. Ο οδηγός κατάφερε να βγει χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική και εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας Λουτρακίου.