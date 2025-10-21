Απίστευτο βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο ενώ χειρουργείται στον εγκέφαλο

Ανατριχιαστικό είναι το βίντεο μιας γυναίκας που πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον, να παίζει ξανά κλαρινέτο ενώ χειρουργείται στον εγκέφαλο σε μια πρωτοποριακή επέμβαση με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για «μία από τις πιο αποτελεσματικές και μακροχρόνιες θεραπείες» κατά την ασθένειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε στο King’s College Hospital του Λονδίνου όπου η 65χρονη Denise Bacon, συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια και ενθουσιώδης μουσικός, παρέμεινε ξύπνια καθ’ όλη τη διάρκεια της τετράωρης διαδικασίας, επιτρέποντας στους γιατρούς να παρακολουθούν άμεσα τον αντίκτυπο της εγκεφαλικής διέγερσης στις κινήσεις της.

Η Bacon διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον το 2014, και τα χρόνια που ακολούθησαν είδε σταδιακά τη μυϊκή δυσκαμψία και τη βραδύτητα κινήσεων να περιορίζουν τη ζωή της. Δραστηριότητες που αγαπούσε, όπως το περπάτημα, το κολύμπι, ο χορός και φυσικά το παίξιμο του κλαρινέτου, έγιναν ιδιαίτερα δύσκολες. Πέντε χρόνια πριν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την East Grinstead Concert Band, όπου έπαιζε επί σειρά ετών.

«Ένιωσα ότι μπορώ να παίξω ξανά μουσική»

Η επέμβαση DBS περιλαμβάνει την εμφύτευση λεπτών ηλεκτροδίων σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, τα οποία στέλνουν ελεγχόμενα ηλεκτρικά σήματα για να ρυθμίσουν τη δραστηριότητα των νευρικών κυκλωμάτων που έχουν επηρεαστεί από τη νόσο. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, η ασθενής λάμβανε μόνο τοπική αναισθησία στο κρανίο και στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο νευροχειρουργός καθηγητής Keyoumars Ashkan τοποθετούσε τα ηλεκτρόδια με ακρίβεια, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πλαίσιο-πλοηγό.

Μόλις ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρική διέγερση, οι γιατροί παρατήρησαν άμεση βελτίωση στην επιδεξιότητα των δακτύλων της ασθενούς. Η Bacon μπόρεσε να παίξει το κλαρινέτο της με ευκολία, προς ενθουσιασμό τόσο της ίδιας όσο και της ιατρικής ομάδας. «Η διαφορά ήταν απίστευτη», είπε η ασθενής. «Το δεξί μου χέρι κινήθηκε με φυσικότητα και ένιωσα αμέσως ότι μπορώ να παίξω ξανά μουσική».

Η γυναίκα επέλεξε να εμφυτευτεί μια επαναφορτιζόμενη παλμογεννήτρια στο στήθος της, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 20 χρόνια και να προσαρμόζει αυτόματα τη διέγερση σύμφωνα με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου της.

Ο καθηγητής Ashkan χαρακτήρισε τη βαθιά εγκεφαλική διέγερση «μία από τις πιο αποτελεσματικές και μακροχρόνιες θεραπείες» για τη νόσο του Πάρκινσον, υπογραμμίζοντας πως οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον εξατομίκευση της θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.