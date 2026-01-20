Απίστευτο βίντεο με χαριτωμένη αλεπού να κάνει βραδινή βόλτα στο Μετς

Έκπληκτοι έμειναν κάτοικοι του Παγκρατίου αλλά και του Μετς καθώς τις τελευταίες ημέρες μια αλεπού έχει κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους των δυο περιοχών.

Αρχικά, το γρήγορο θηλαστικό εθεάθη μέρα μεσημέρι στο Παγκράτι κοντά στην πλατεία Βαρνάβα ενώ το βράδυ της Δευτέρας κάτοικοι την είδαν να κάνει βόλτα στο Μετς. Μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να τρέχει από την πιλοτή μιας πολυκατοικίας και να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο ενδεχομένως ψάχνοντας για φαγητό.

Αλεπού εθεάθη να κάνει βόλτα σε δρόμο του Μετς! pic.twitter.com/ruVDe0KW5L — Flash.gr (@flashgrofficial) January 20, 2026

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αλεπού στην περιοχή ωστόσο παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για το ίδιο ζώο μέλος αγέλης που έχουν κάνει στέκι τους την αθηναϊκή συνοικία.

Επιπρόσθετα, το τελευταίο διάστημα, αρκετά άγρια ζώα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής καθώς κατεβαίνουν από τα βουνά προκειμένου να βρουν τροφή. Συγκεκριμένα, εκτός από αλεπούδες, πολίτες έχουν δει ακόμη και αγριογούρουνα να κάνουν έναν νυχτερινό περίπατο στους άδειους από κόσμο δρόμους.