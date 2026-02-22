Απίστευτο ξύλο σε αγώνα χόκεϊ: Μπουνιές και αποβολές ανάμεσα σε Αμερικάνους και Σλοβάκους (vid)

Λίγο πριν από τη λήξη του ημιτελικού αγώνα χόκεϊ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ενώ ο νικητής είχε ήδη κριθεί, τα πνεύματα οξύνθηκαν με τους παίκτες των ΗΠΑ και της Σλοβακίας να πιάνονται στα χέρια.



Οι ΗΠΑ μπήκαν δυναμικά στον ημιτελικό και πέτυχαν σημαντική διαφορά κόντρα στη Σλοβακία με 6-2, εξασφαλίζοντας έτσι και την πρόκριση στον τελικό του χόκεϊ ανδρών στους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο - Κορτίνα 2026».



Παρόλα αυτά, λίγο πριν το τέλος του ματς, ο Σλοβάκος Έρικ Τσέρνακ και ο Αμερικανός Μάθιου Κατσάκ ενεπλάκησαν σε έντονο επεισόδιο, πιαστήκαν στα χέρια και αντάλλαξαν γροθιές, με τον δεύτερο να κάνει την αρχή.

𝗦𝗲 𝗹𝗶́𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 💥



Cernak y los hermanos Tkachuk, a puñetazos.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UAAmhHug2K — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 20, 2026

Παρά τις προσπάθειες διαιτητών και παικτών να τους χωρίσουν, η σύγκρουση συνεχίστηκε για λίγο, ενώ στη συμπλοκή μπήκε και ο αδελφός του Μάθιου, Μπρέιντι Κατσάκ, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αγωνιζόταν με ιδιαίτερη ένταση.



Φυσικά, ο διαιτητής τιμώρησε και τους τρεις παίκτες αφήνοντάς τους εκτός αγώνα.