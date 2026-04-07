Απίστευτος διάλογος του Βινίσιους με τον Μαφέο: «Θα σε σκοτώσω» - «Είσαι για την… »

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στην Μαγιόρκα οπού και ηττήθηκε με 2-1 στα πλαίσια του ισπανικού πρωταθλήματος, όμως παρόλη την τεράστια νίκη των γηπεδούχων, η αναμέτρηση στιγματίστηκε από ένα σκηνικό ανάμεσα στον Βινίσιους και τον Πάμπλο Μαφέο.

Οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν ξαναέρθει σε αντιπαράθεση στο παρελθόν και κάτι τέτοιο συνέβη και στην τελευταία αναμέτρηση των ομάδων τους. Όπως αποκάλυψε η ισπανική τηλεοπτική εκπομπή του Movistar, οι διάλογοι ανάμεσα στους δυο ήταν απίστευτοι. Όλα ξεκίνησαν από τον Βινίσιους, όταν έκανε μια ντρίπλα στον Ισπανό αμυντικό και γύρισε και γέλασε ειρωνικά προς το μέρος του, με τον Μαφέο να μην το αφήνει να περάσει έτσι και να προσπαθεί να τον χτυπήσει στην επόμενη φάση. Τότε ξεκίνησε η στιχομυθία με τον Βραζιλιάνο άσσο να λέει «Θα σε σκοτώσω!» και τον Μαφέο να απαντά: «Ποιο είναι το πρόβλημά σου; Σταμάτα να κλαψουρίζεις. Έλα, παίξε μπάλα, είσαι για την παραλία!».

Στην συνέχεια ο Βίνι απάντησε με σαρκασμό λέγοντας: «Ναι, για την παραλία…», και συμπλήρωσε: «Εντάξει, τα κατάφερες να βγεις πάλι στην τηλεόραση. Τα κάνεις όλα γι’ αυτό».