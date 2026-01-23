Απίστευτος «διαρρήκτης» στη Νέα Υόρκη: Ελάφι «μπούκαρε» σε τράπεζα από το παράθυρο

Ένα απίστευτο βίντεο το οποίο δεν άργησε να γίνει viral έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης με ένα ελάφι να εισβάλλει από το παράθυρο μέσα στην τράπεζα Webster Bank στο Ριτζ του Λονγκ Άιλαντ.

Το τρομαγμένο άγριο ζώο έσπασε το τζάμι του παράθυρου και στη συνέχεια άρχισε να πηδάει στον χώρο ψάχνοντας έναν τρόπο διαφυγής. Από τη «διάρρηξη» ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός με αποτέλεσμα αφενός το ζώο να τρομάξει να αφηνιάσει αφετέρου να κληθεί η αστυνομία στο σημείο.

Αρχικά, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν το περιστατικό ως μια συνηθισμένη διάρρηξη ωστόσο δεν περίμεναν ότι μπροστά τους θα έβλεπαν έναν «απροσδόκητο εισβολέα». «Βλέπω κάτι κέρατα που μοιάζουν με ελάφι, οπότε απλώς μην πυροβολήσεις», ανέφερε ένας αστυνομικός έναν άλλον πριν εισβάλλουν στο κτίριο.

Το βίντεο που διέρρευσε δείχνει το ελάφι να χτυπάει πάνω σε έπιπλα γραφείου και να υπερπηδάει ένα γραφείο καθώς σκαρφαλώνει προσπαθώντας να ξεφύγει από την αστυνομία. Από τις απελπισμένες του κινήσεις προκάλεσε το απόλυτο χάος καθώς έριξε χαρτιά αλλά και μηχανήματα στο έδαφος. Αφού έκανε parcour σε σχεδόν όλο τον όροφο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν πίσω από ένα γκισέ στην είσοδο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έδεσαν με σκοινί το ζώο και το μετέφεραν στο παράθυρο όπου μετά από πολλές προσπάθειες κατάφεραν να το ελευθερώσουν και το αφήσουν πίσω στη φύση χωρίς να τραυματιστεί

Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε γίνει γνωστό πάλι στο Λονγκ Άιλαντ τον Οκτώβριο του 2019, όταν ένα ελάφι εισέβαλε από το παράθυρο μέσα σε ένα κομμωτήριο.

Από το απίστευτο περιστατικό είχε τραυματιστεί μια πελάτισσα ενώ το ζώο μεταφέρθηκε πίσω στη φύση επίσης χωρίς να τραυματιστεί.