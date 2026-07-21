Απίστευτος καυγάς στη Σινική Θάλασσα: Κινέζοι και Φιλιππινέζοι ναυτικοί έπαιξαν ξύλο με κουπιά

Επεισόδιο έντασης καταγράφηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, με τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων να δοκιμάζονται εκ νέου, μετά από σύγκρουση μεταξύ μελών των πληρωμάτων των δύο πλευρών.

Οι Φιλιππίνες κατηγορούν την Κίνα για βίαιη επίθεση εναντίον πληρώματος στρατιωτικού σκάφους, έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που, σύμφωνα με τη Μανίλα, καταγράφει τη στιγμή της συμπλοκής στην αμφισβητούμενη περιοχή της Δεύτερης Υφάλου Τόμας (Ayungin ή Second Thomas Shoal).

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις των Φιλιππίνων φέρεται να δείχνει μέλη πληρώματος κινεζικού σκάφους να επιτίθενται με κουπιά και γκλομπ σε αξιωματικούς που επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος των Φιλιππίνων, το οποίο πραγματοποιούσε αποστολή συνοδείας στην περιοχή.

🇵🇭 🇨🇳 #Philippines military personnel and the Chinese coast guard got into a fight at sea.



Philippine Navy personnel and the Chinese coast guard clashed on small boats in a disputed area. Oars, poles, and batons were used during the confrontation. One of the Philippine sailors… pic.twitter.com/xjciDmSebA — Ian Collins (@Ian_Collins_03) July 20, 2026

Ένας ναύτης τραυματίστηκε στο κεφάλι

Σύμφωνα με τον στρατό των Φιλιππίνων, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ένας ναύτης τραυματίστηκε σοβαρά, όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με γκλομπ. Από το χτύπημα υπέστη ανοιχτό τραύμα μήκους περίπου τεσσάρων εκατοστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δεύτερη Ύφαλο Τόμας, έναν ύφαλο στη Νότια Σινική Θάλασσα που βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης των Φιλιππίνων και αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της Μανίλα και του Πεκίνου.

Η κινεζική ακτοφυλακή από την πλευρά της απέρριψε τις κατηγορίες των Φιλιππίνων, υποστηρίζοντας ότι τα πληρώματα των φιλιππινέζικων σκαφών αγνόησαν «πολλαπλές και επανειλημμένες προειδοποιήσεις» να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Παράλληλα, η κινεζική πλευρά κατηγόρησε το πλήρωμα του φιλιππινέζικου σκάφους ότι εμβόλισε κινεζικό περιπολικό και επιτέθηκε στους άνδρες της ακτοφυλακής, χρησιμοποιώντας κουπιά, μακριά κοντάρια και άλλα αντικείμενα.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα επεισόδιο στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Νότια Σινική Θάλασσα, όπου οι διαφωνίες μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων για τις θαλάσσιες ζώνες και την κυριαρχία σε αμφισβητούμενες περιοχές παραμένουν έντονες.