Απίθανα πράγματα: Ο Λουκάκου αρνείται να γυρίσει στην Ιταλία για να προπονηθεί με τη Νάπολι

Διαφορετική προσέγγιση στην αποθεραπεία και την αγωνιστική του επανένταξη φαίνεται πως ακολουθεί ο Ρομέλου Λουκάκου, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν ότι ο Βέλγος επιθετικός αρνείται να επιστρέψει στην Ιταλία για προπονήσεις με τη Νάπολι.

Ο 31χρονος φορ πέρασε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα, καθώς τραυματισμός τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο μέρος της σεζόν, με βασικό στόχο πλέον να καλύψει το χαμένο έδαφος ενόψει της τελικής ευθείας της Serie A αλλά και του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρότι δεν θα αγωνιστεί στα φιλικά της εθνικής Βελγίου απέναντι σε ΗΠΑ και Μεξικό, ο Λουκάκου φέρεται να προτιμά να παραμείνει στη χώρα του και να συνεχίσει εκεί το πρόγραμμα αποκατάστασης, απορρίπτοντας την επιστροφή στις προπονήσεις της Νάπολι για τις επόμενες ημέρες.

Από πλευράς εθνικής Βελγίου επισημαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής αξιολόγησε προσεκτικά την κατάστασή του και κατέληξε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να προπονηθεί σε υψηλή ένταση. Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν ότι δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία του, με το βασικό ζητούμενο να είναι η σωστή προετοιμασία ώστε να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στους κρίσιμους μήνες που ακολουθούν.