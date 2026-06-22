Απίθανες ατάκες Σαμπάνη σε Βεζένκοφ: «Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα για να σε κερδίζουμε δίκαια»

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήγε να διασκεδάσει σε νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Νίκος Μακρόπουλος με τον Γιώργο Σαμπάνη και οι ατάκες έπεφταν... βροχή.

Συγκεκριμένα αφού διευκρίνησε πως ο συνάδελφός του είναι «άρρωστος Παναθηναϊκός», ο Νίκος Μακρόπουλος ανακοίνωσε στον κόσμο ότι «έχουμε έναν πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας μαζί μας, τον Σάσα Βεζένκοφ» ενώ συνέχισε λέγοντας πως «αυτός είναι ο λόγος που το αγόρι μου (σ.σ. ο Γιώργος Σαμπάνης) είναι λίγο ανήσυχο. Παρόλα αυτά, νομίζω του χρόνου θα πάτε καλύτερα».

Ο Γιώργος Σαμπάνης με χιουμοριστική διάθεση τότε έκανε τον σταυρό του και είπε «ο Θεός μαζί μας» και αφού τόνισε πως δεν είναι φυσιολιγικός Παναθηναϊκός αποκάλυψε μια ιστορία με την γυναίκα του: «Αφού πιάσαμε τις ιστορίες, προχθες χθές -είμαι τόσο άρρωστος για να καταλάβεις- την ώρα που κοιμόμουν, ήθελε η Ιωάννα (σ.σ. η σύντροφός του) να με ξυπνήσει και μου λέει "αγάπη μου, θέλω να σου πω κάτι πολύ ευχάριστο που έχει συμβεί", και γυρνάω και της λέω: "υπέγραψε ο Ομπράντοβιτς;". Για να καταλάβεις πόσο άρρωστος. Ήθελε κάτι άλλο να μου πει, αλλά εγώ αυτό είπα μέσα στον ύπνο μου».

Μάλιστα στο τέλος απευθύνθηκε στον Βεζένκοφ και είπε χαρακτηριστικά: «Οπότε τι να κάνω Σάσα μου; Εμείς θέλουμε να φορέσεις ζακέτα, να είσαι καλά, να είσαι ζεστός, να μην αρρωσταίνεις για να σε κερδίζουμε δίκαια». Ο Μακρόπουλος τότε σχολίασε λέγοντας πως ο καλλιτέχνης δείχνει «ανωτερότητα» με τον Σαμπάνη να απαντά με αιχμές αλλά χιουμοριστικά: «Είναι αθληταράς ο άνθρωπος, απλά παίζει στη λάθος ομάδα».