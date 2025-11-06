Απίθανη απάτη στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε αστυνομικό για να «φυλάξει» 100.000€ και έγινε... καπνός

Ένα πρωτοφανές περιστατικό απάτης επιχειρείται να εξιχνιαστεί με μια 47χρονη γυναίκα προσποιούμενη αστυνομικό και με πρόσχημα ότι βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στις Συκιές Θεσσαλονίκης για τη σύλληψη υπόπτων, έπεισε ανυποψίαστη γυναίκα να της παραδώσει 100.000 ευρώ, δήθεν για να τα φυλάξει.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση προς την 57χρονη παθούσα από υποτιθέμενο υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανότατα συνεργό της 47χρονης.

Αναφέρεται, μάλιστα, πως η απάτη τελέστηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (4/11) και καταγγέλθηκε άμεσα από το θύμα, ενώ την ίδια ώρα οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 47χρονης Ελληνίδας δράστιδας και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.