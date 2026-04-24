Απίθανη σκηνή με Ουντάβ: Πήγε να κάνει εμετό βλέποντας... εμετό συμπαίκτη του

Η αναμέτρηση της Στουτγκάρδης με την Φράιμπουργκ ήταν εξουθενωτική για τους ποδοσφαιριστές, με πολλή ένταση και έντονες συγκινήσεις, με αποτέλεσμα μερικού ποδοσφαιριστές να φτάσουν στα όριά τους.

Οι δυο ομάδες διεκδικούσαν ένα εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας επομένως το άγχος και η ένταση χτυπούσαν... κόκκινο, με αποτέλεσμα ο Ελ Κανούς να μην μπορεί να αντέξει και να «λυγίζει». Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός που πέρασε αλλαγή στο 63' και μοίρασε και ασίστ, λίγο πριν την έναρξη της παράτασης στάθηκε στο κέντρο του γηπέδου και έκανε εμετό.

Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δέχθηκε την ασίστ του, ο Ουντάβ, πλησίασε τον συμπαίκτη του για να δει αν είναι καλά, ενώ κάλεσε αμέσως το ιατρικό επιτελείο. Ο Γερμανός όμως δεν άντεξε και πολύ το θέαμα και οι κάμερες τον έπιασαν να καλύπτει το στόμα του με την φανέλα, ενώ κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις προς άλλους ποδοσφαιριστές έδειξε πως αηδίασε και ο ίδιος.

Παρόλο το θέαμα, ο επιθετικός της Στουτγκάρδης καθάρισε τα πόδια του από τον εμετό και συνέχισε κανονικά, όπως και ο Ελ Κανούς, με αποτέλεσμα να κερδίσουν με γκολ στο 119' και να προκριθούν στον τελικό που θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν Μονάχου.