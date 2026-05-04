Απίθανο: Η Ατλέτικο άλλαξε ξενοδοχείο ενόψει της ρεβάνς με την Άρσεναλ λόγω... Σιμεόνε

Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, αποφάσισε η ομάδα του να μην μείνει στο καθιερωμένο της ξενοδοχείο στο Λονδίνο για έναν ιδιαίτερο λόγο, που κανείς δεν θα περίμενε.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός τεχνικός επέλεξε διαφορετικό ξενοδοχείο, καθώς την τελευταία φορά που αντιμετώπισε η ομάδα του την Άρσεναλστο Λονδίνο, έχασε με σκορ 4-0. Έτσι, ο ίδιος με σκοπό να μην ρισκάρει για το αν πρόκειται για κάποια γρουσουζιά και με το βλέμμα του στραμμένο ήδη στον τελικό του Champions League, κάνει ότι θεωρεί σωστότερο για τους Ισπανούς.

Μάλιστα ο ίδιος όταν ρωτήθηκε αν η επιλογή του αυτή έγινε λόγω προκατάληψης, εκείνος απάντησε χιουμοριστικά: «Ο λόγος είναι γιατί αυτό το νέο ξενοδοχείο είναι φθηνότερο».