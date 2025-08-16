Απίθανο «κορεό» των φίλων της Γουλβς για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα
Στην πρεμιέρα του Αγγλικού πρωταθλήματος η Γουλβς φιλοξενεί την Σίτι και οι φίλοι της ομάδας δεν ξέχασαν τον αγαπημένο τους Ζότα.
Η πρεμιέρα της Premier League στο «Μολινό» απέκτησε ξεχωριστή, φορτισμένη συναισθηματικά διάσταση. Οι φίλοι της Γουλβς τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, του ποδοσφαιριστή που φόρεσε με πάθος και τιμή τη φανέλα τους από το 2017 έως το 2020 και υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά του συλλόγου.
Πριν από τη σέντρα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ στις εξέδρες εμφανίστηκε ένα εντυπωσιακό tifo του Πορτογάλου.