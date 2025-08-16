Απίθανο «κορεό» των φίλων της Γουλβς για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα

Η πρεμιέρα της Premier League στο «Μολινό» απέκτησε ξεχωριστή, φορτισμένη συναισθηματικά διάσταση. Οι φίλοι της Γουλβς τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, του ποδοσφαιριστή που φόρεσε με πάθος και τιμή τη φανέλα τους από το 2017 έως το 2020 και υπήρξε ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά του συλλόγου.





Wolves and Manchester City come together for a special tribute to Diogo Jota 🕊️🧡



‘We’ll remember you when you walk in fields of gold’



↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football's New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/SdmmQNUS5m — Stan Sport Football (@StanSportFC) August 16, 2025

Πριν από τη σέντρα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ στις εξέδρες εμφανίστηκε ένα εντυπωσιακό tifo του Πορτογάλου.

