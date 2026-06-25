Συγκλονιστικό βίντεο την ώρα του σεισμού στη Βενεζουέλα - Άνδρας καταγράφει την έξοδό του από κτίριο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη Βενεζουέλα, όπου δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν ανυπολόγιστες καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τόνους ερειπίων.

Μέσα στο χάος που ακολούθησε τις ισχυρές δονήσεις των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, ένας κάτοικος κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τη δραματική προσπάθειά του να εγκαταλείψει πολυώροφο κτίριο την ώρα που αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

Το βίντεο αποτυπώνει στιγμές αγωνίας, καθώς ο άνδρας κατεβαίνει βιαστικά τη σκάλα της πολυκατοικίας προσπαθώντας να φτάσει σε ασφαλές σημείο. Κατά τη διαδρομή του, η καταστροφή γίνεται ολοένα και πιο εμφανής αφού βαθιές ρωγμές διατρέχουν τους τοίχους, κομμάτια μπετόν έχουν αποκολληθεί, ενώ τμήματα του κτιρίου δείχνουν να έχουν υποστεί σοβαρές στατικές βλάβες.

Δείτε LIVE εικόνα του Reuters από τις αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια:

Ακούγονται φωνές ανθρώπων από τα ερείπια

Την ίδια ώρα, οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο Καράκας και στις γειτονικές πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο, σωστικά συνεργεία ερευνούν κατεστραμμένα κτίρια αναζητώντας εγκλωβισμένους, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι από τα ερείπια ακούγονται φωνές ανθρώπων που ζητούν βοήθεια.

Οι δύο διαδοχικοί σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και γενικευμένο πανικό στους κατοίκους. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ διεθνείς αποστολές συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.