Απίθανος Γουεμπανιάμα: Κατέβασε με... κλωτσιά τις μπάλες που είχαν κολλήσει στο δίχτυ (video)

Ακόμη ένα στιγμιότυπο που αποδεικνύει ότι ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά δεν μοιάζει με κανέναν άλλον στο ΝΒΑ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Μέμφις Γκρίζλις, τέσσερις μπάλες είχαν μπλεχτεί στο διχτάκι του καλαθιού και ο Γουέμπι προσφέρθηκε να τις κατεβάσει.. Κι ενώ το λογικό θα ήταν να τις ξεκολλήσει με το χέρι, ο Γάλλος σταρ επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Ο Γουεμπανιαμά σήκωσε το πόδι και με μια εντυπωσιακή κλωτσιά προσπάθησε να απομακρύνει τις μπάλες, αφήνοντας συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους άφωνους. Η σκηνή έγινε αμέσως viral, όχι για κάποιο καλάθι ή τάπα, αλλά για την απίστευτη ευλυγισία που επέδειξε ο 20χρονος άσος, παρά το εντυπωσιακό του ύψος των 2,21 μέτρων.

