Απίθανος Καμπελά: «Ο Ροντινέι είναι ο DJ της ομάδας» - Τι είπε για Μπιανκόν και Καλογερόπουλο (vid)
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα viral βίντεο στο οποίο ο Ρεμί Καμπελά απαντάει σε ερωτήσεις για τους συμπαίκτες του.
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού διανύουν περίοδο ξεκούρασης, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος της Super League για τους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ της Αμερικής και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο των παικτών του Μεντιλίμπαρ, γυρίζοντας ένα απολαυστικό βίντεο με τον Ερίκ Καμπελά.
Ο Κορσικανός επιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε για... όλους και για όλα, εκθείασε τους συμπαίκτες του και χάρισε στο κοινό των Πειραιωτών απίθανες ατάκες, που προκαλούν το ενδιαφέρον.
Ποιός είναι ο DJ στα αποδυτήρια, ποιός είναι ο αγαπημένος του συμπαίκτης, ποιός είναι ο πιο αστείος στην ομάδα, ποιός είναι ο πιο δυνατός, ποιός ο πιο καλοντυμένος, καθώς και ποιόν θα εμπιστευόταν να τον... κουρέψει.
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του Καμπελά
- Ο πιο αστείος στην ομάδα;
- «Μπιανκόν και Ροντινέι».
- Ο πιο δυνατός στην ομάδα;
- «Πιρόλα».
- Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια;
- «Ροντινέι».
- Ο πιο καλοντυμένος;
- «Γιουσούφ Γιαζίτζι».
- Ποιον θα καλούσες σε μία έκτακτη ανάγκη;
- «Μπιανκόν».
- Ποιος μιλάει περισσότερο;
- «Μπιανκόν».
- Ποιον θα εμπιστευόσουν να σε κουρέψει;
- «Κανέναν, κανέναν!»
- Ποιος γυμνάζεται περισσότερο;
- «Νομίζω Ποντένσε, Τσικίνιο και Μπιανκόν».
- Ποιος έχει το πιο αστείο παρατσούκλι;
- «Κάλο (Καλογερόπουλος), γιατί είναι το όνομα από έναν τραγουδιστή στη Γαλλία».
- Με ποιους θα πήγαινες διακοπές;
- «Μόνο με έναν, Μπιανκόν».