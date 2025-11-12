Απίθανος Καμπελά: «Ο Ροντινέι είναι ο DJ της ομάδας» - Τι είπε για Μπιανκόν και Καλογερόπουλο (vid)

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού διανύουν περίοδο ξεκούρασης, λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος της Super League για τους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ της Αμερικής και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο των παικτών του Μεντιλίμπαρ, γυρίζοντας ένα απολαυστικό βίντεο με τον Ερίκ Καμπελά.

Ο Κορσικανός επιθετικός του Ολυμπιακού μίλησε για... όλους και για όλα, εκθείασε τους συμπαίκτες του και χάρισε στο κοινό των Πειραιωτών απίθανες ατάκες, που προκαλούν το ενδιαφέρον.

Ποιός είναι ο DJ στα αποδυτήρια, ποιός είναι ο αγαπημένος του συμπαίκτης, ποιός είναι ο πιο αστείος στην ομάδα, ποιός είναι ο πιο δυνατός, ποιός ο πιο καλοντυμένος, καθώς και ποιόν θα εμπιστευόταν να τον... κουρέψει.

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του Καμπελά

- Ο πιο αστείος στην ομάδα;

- «Μπιανκόν και Ροντινέι».

- Ο πιο δυνατός στην ομάδα;

- «Πιρόλα».

- Ποιος είναι ο DJ στα αποδυτήρια;

- «Ροντινέι».

- Ο πιο καλοντυμένος;

- «Γιουσούφ Γιαζίτζι».

- Ποιον θα καλούσες σε μία έκτακτη ανάγκη;

- «Μπιανκόν».

- Ποιος μιλάει περισσότερο;

- «Μπιανκόν».

- Ποιον θα εμπιστευόσουν να σε κουρέψει;

- «Κανέναν, κανέναν!»

- Ποιος γυμνάζεται περισσότερο;

- «Νομίζω Ποντένσε, Τσικίνιο και Μπιανκόν».

- Ποιος έχει το πιο αστείο παρατσούκλι;

- «Κάλο (Καλογερόπουλος), γιατί είναι το όνομα από έναν τραγουδιστή στη Γαλλία».

- Με ποιους θα πήγαινες διακοπές;

- «Μόνο με έναν, Μπιανκόν».

Το απολαυστικό VIDEO της ΠΑΕ Ολυμπιακός