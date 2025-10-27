Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τα πρόστιμα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που μετά από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ εντοπίσθηκαν να μην έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020, έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν την πληρωμή διπλάσιου ποσού εφόσον έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματος τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη.

Με βάση τη διαδικασία θα πρέπει να δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας myCar την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους και να υποβάλουν το δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την απαλλαγή του οχήματος τους από τα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα στην εφαρμογή δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (πχ κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα και μετά την 31 Οκτωβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία χωρίς ωστόσο η κίνηση τους αυτή να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Στη συνέχεια οι Φορολογικές Υπηρεσίες λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα στη περίπτωση που ένα όχημα κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη και τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Όταν δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/ απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020 τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και μαζί με το πρόστιμο το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Πότε θα αποσταλούν τα «ραβασάκια»

Τα «ραβασάκια» θα αποσταλούν από την ΑΑΔΕ στο διάστημα από 28 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2025.

Στο μεταξύ έως τις αρχές Νοεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να αναρτήσει τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 που παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με φέτος με τη ημερομηνία εξόφλησης τους να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας επιβάλλονται πρόστιμα που κλιμακώνονται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.

Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβληθεί η οφειλή τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο για τους παραβάτες. Συγκεκριμένα το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% της αξίας του τέλους κυκλοφορίας αν εξοφληθεί εντός του Ιανουαρίου, στο 50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο και στο 100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ.