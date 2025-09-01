Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι «Στο Κόκκινο» - Καταγγέλλουν ΣΥΡΙΖΑ για ρεκόρ εργοδοτικής ασυνέπειας

«Κατηγορώ» κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τους εργαζόμενους στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105.5», οι οποίοι είναι απλήρωτοι για 3,5 μήνες. Μετά από Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου, δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί υπάλληλοι εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του κόμματος, προειδοποιώντας για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Το χρονικό της οικονομικής ασυνέπειας

Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «ζοφερή, επαίσχυντη κατάσταση» και καταγγέλλουν ότι στο τέλος Αυγούστου δεν τους καταβλήθηκαν τα δεδουλευμένα του μήνα. Με την καθυστέρηση αυτή, οι απλήρωτες οφειλές έφτασαν στους 3,5 μήνες, με αποτέλεσμα να βιώνουν τις επιπτώσεις της οικονομικής δυσπραγίας και της «θηριώδους ακρίβειας» που πλήττει τα νοικοκυριά.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν την αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα εργασιακά δικαιώματα και την «απαράδεκτη» στάση του ως εργοδότη. Όπως αναφέρουν, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δείχνει πλέον να θεωρεί ως την πλέον... φυσιολογική πρακτική να μας αφήνει απλήρωτους, ατάραχος».

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και «διπλή» καταγγελία

Η ανακοίνωση επισημαίνει με ιδιαίτερη ένταση ότι η καθυστέρηση πληρωμών συμβαίνει την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), η οποία έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την εξόφληση των δεδουλευμένων. Οι εργαζόμενοι ζητούν από το κόμμα να εξηγήσει γιατί, ενώ συγκεντρώνονται χρήματα για τον συγκεκριμένο σκοπό, οι οφειλές τους αυξάνονται.

Παράλληλα, κάνουν μία δεύτερη, πιο σοβαρή καταγγελία: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν εφαρμόζει την ίδια πολιτική σε όλους τους υπαλλήλους του. «Μαθαίνουμε ότι καταβάλλονται κανονικά οι μισθοί στο προσωπικό, που δεν εργάζεται στα ΜΜΕ ιδιοκτησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρουν χαρακτηριστικά. .

Οι αποφάσεις, η διόρια και οι κινητοποιήσεις

Με το τελεσίγραφο που απευθύνουν προς την ηγεσία του κόμματος, οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι η υπομονή τους εξαντλήθηκε. Βάσει της Γενικής Συνέλευσης, προχωρούν σε τρεις συγκεκριμένες αποφάσεις: