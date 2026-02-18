Από 1η Απριλίου ο νέος κατώτατος μισθός – Το επικρατέστερο σενάριο για την αύξηση

Σε τροχιά οριστικών αποφάσεων εισέρχεται ο νέος κατώτατος μισθός, με την εφαρμογή της αύξησης να τοποθετείται πριν από την 1η Απριλίου 2026. Σημειώνεται ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ξεκαθάρισε ότι το νέο ποσό θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού που προβλέπει κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαδικασία διαβούλευσης, οι περισσότερες προτάσεις επιστημονικών και εργοδοτικών φορέων συγκλίνουν σε αύξηση της τάξης του 4%, δηλαδή περίπου 35 ευρώ. Το ποσοστό αυτό φαίνεται να αποτελεί σημείο ισορροπίας, καθώς –όπως εκτιμάται– μπορεί να στηρίξει το εισόδημα χωρίς να προκαλέσει έντονες πιέσεις στο κόστος εργασίας.

Το εύρος των εισηγήσεων

Στα υπομνήματα που κατατέθηκαν στον ΟΜΕΔ, καταγράφεται κοινή εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο αναπροσαρμογής από την 1η Απριλίου 2026, με το εύρος των προτάσεων να κινείται μεταξύ 2,5% και 5%.

Το ΙΟΒΕ εισηγείται πιο συγκρατημένη αύξηση, μεταξύ 2,5% και 3,5%, με αναφορά στον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα. Η Τράπεζα της Ελλάδος βλέπει περιθώριο έως 4%, υπό την προϋπόθεση διατήρησης της ανταγωνιστικότητας. Το ΚΕΠΕ τοποθετεί το εύρος μεταξύ 3,5% και 5%, προειδοποιώντας ωστόσο για επιβάρυνση του μοναδιαίου κόστους εργασίας σε υψηλότερα επίπεδα. Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%, που οδηγεί τον κατώτατο κοντά στα 915 ευρώ.



Παρότι οι εισηγήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, το 4% εμφανίζεται ως το βασικό σενάριο, καθώς θεωρείται ότι «χωρά» στα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Οι όροι των εργοδοτικών φορέων

Οι εργοδοτικοί φορείς αποδέχονται κατ’ αρχήν την ανάγκη αύξησης, θέτοντας όμως προϋποθέσεις. Ζητούν η αναπροσαρμογή να συνδεθεί με την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό, καθώς και να συνοδευτεί από μέτρα μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, όπως φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις στις εισφορές και στο ενεργειακό κόστος.

Η διαφορετική πρόταση της ΓΣΕΕ

Από την άλλη πλευρά, η ΓΣΕΕ προτείνει σημαντικά υψηλότερη αναπροσαρμογή, με στόχο ο κατώτατος μισθός να προσεγγίσει επίπεδο «αξιοπρεπούς διαβίωσης». Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε κατώτατο μισθό κοντά στα 1.052 ευρώ έως το 2027, ενώ το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ τοποθετεί στα ίδια επίπεδα τον μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης για το 2026.

Η τελική απόφαση

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται και διαβιβάζονται στο υπουργείο Εργασίας, με την τελική απόφαση να ανήκει στην κυβέρνηση. Η δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027 παραμένει ενεργή, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθεί το ακριβές ποσοστό της αύξησης που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026.



Με το επικρατέστερο σενάριο να κινείται γύρω από το 4%, η συζήτηση πλέον μεταφέρεται στο κατά πόσο η αύξηση θα ισορροπήσει μεταξύ ενίσχυσης του εισοδήματος και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.