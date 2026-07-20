Ελλάδα Ηλεκτρικό Πατίνι Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Ανήλικοι

Από 21 Ιουλίου απαγορεύονται τα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17

Δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Φώτο αρχείου Intime
Φώτο αρχείου Intime
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Τέλος από την Τρίτη 21 Ιουλίου τα ηλεκτρικό πατίνι για τους κάτω των 17 ετών, καθώς εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι «πρώτον θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50χλμ, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές και τέταρτον θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα».

Παράλληλα, δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.

«Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», υπογράμμισε.

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