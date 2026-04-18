Από Απρίλη... καλοκαίρι: Βίντεο με Αθηναίους και τουρίστες στις παραλίες για τις πρώτες βουτιές

Καλοκαιρινές εικόνες καταγράφονται σήμερα στα νότια προάστια της Αττικής, με Αθηναίους και τουρίστες να εκμεταλλεύονται την άπλετη ηλιοφάνεια και την καλή θερμοκρασία και να δοκιμάζουν την... τύχη τους στις παραλίες για τις πρώτες φετινές βουτιές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το παραλιακό μέτωπο στον Άλιμο που από το πρωί του Σαββάτου, 18 Απριλίου, κατέγραψε μεγάλη επισκεψιμότητα. Πολλοί επιλέγουν να κάνουν ηλιοθεραπεία, ωστόσο δεν ήταν λίγοι όσοι τόλμησαν να βουτήξουν στο νερό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι θερμοκρασίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας, είναι υψηλές για την εποχή. Συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι τις 16:30 είχαν καταγραφεί 23,4 βαθμοί Κελσίου στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στον σταθμό Παλαιού Φαλήρου.

Σε άλλα σημεία της χώρας ο υδράργυρος πλησίασε ακόμα περισσότερο τους 30 βαθμούς. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).