Από ένα απλό κουκούτσι σε μια κερασιά – Πώς μπορείς να καλλιεργήσεις το δικό σου δέντρο

Όσοι αγαπούν τα κεράσια μπορούν να δοκιμάσουν να αξιοποιήσουν το κουκούτσι τους αντί να το πετάξουν. Παρότι αρκετοί επιλέγουν έτοιμα νεαρά δέντρα από φυτώρια, η διαδικασία καλλιέργειας μιας κερασιάς από την αρχή αποτελεί για πολλούς μια ιδιαίτερα ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία. Εκτός από τους καρπούς της, η κερασιά ξεχωρίζει και για την πλούσια ανθοφορία της την άνοιξη, προσθέτοντας χρώμα και ομορφιά σε κάθε κήπο ή αυλή.

Δες τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσεις ώστε το μικρό κουκούτσι να αποκτήσει τις κατάλληλες συνθήκες και να εξελιχθεί σε ένα υγιές δέντρο.