Από φαντασμαγορικό σόου σε μεγαλειώδη αποτυχία: Δεκάδες drones συνετρίβησαν στο λιμάνι του Σίδνεϊ

Σε μια ακατάστατη παράσταση μετατράπηκε η κατά τα άλλα εντυπωσιακή βραδιά φωτός και τεχνολογίας που είχε σχεδιαστεί στο λιμάνι του Σίδνεϊ όταν δεκάδες drones που πετούσαν στον νυχτερινό ουρανό αποσυντονίστηκαν μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών.

Οι φωτεινοί σχηματισμοί διακόπηκαν απότομα το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου, καθώς τα περίπου 90 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέληξαν στο νερό και στις προβλήτες, προκαλώντας σοκ και σύγχυση στο κοινό που παρακολουθούσε την παράσταση του φεστιβάλ Vivid Sydney.

Οι διοργανωτές του ετήσιου φεστιβάλ ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό οφειλόταν σε «απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες» και προχώρησαν στην ακύρωση των επόμενων παραστάσεων. Από την πλευρά της, η βρετανική εταιρεία Skymagic, που είχε αναλάβει την επίδειξη, απέδωσε το πρόβλημα σε αλλαγή στις ραδιοσυχνότητες και διαβεβαίωσε ότι κανένα drone δεν έπεσε εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η Skymagic ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της παράστασης της 25ης Μαΐου, αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε 89 drones να προσθαλασσωθούν στα νερά γύρω από τον κόλπο Cockle».

«Ο ήχος από τη σύγκρουση στην αποβάθρα ήταν έντονος ακόμη και να στεκόσουν σε απόσταση 10 έως 20 μέτρων. Μπορούσες να τα ακούσεις να συντρίβονται πάνω στο τσιμέντο της μαρίνας», δήλωσε στο εθνικό δίκτυο ABC εργαζόμενος στο Ντάρλινγκ Χάρμπορ.

Εκπρόσωπος του Vivid Sydney ζήτησε συγγνώμη για την «ταλαιπωρία που υπέστησαν οι θεατές» και τόνισε ότι η διακοπή της παράστασης έγινε «σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Το Vivid Sydney ενέταξε για πρώτη φορά επιδείξεις με drones στο πρόγραμμά του το 2024, προσελκύοντας τεράστιο ενδιαφέρον από το κοινό. Ωστόσο, πέρυσι αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει αντίστοιχες παραστάσεις εξαιτίας ανησυχιών για υπερβολικό συνωστισμό.

Το φεστιβάλ, που ξεκίνησε το 2009, αυτοχαρακτηρίζεται ως «το μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτός, μουσικής, ιδεών και γαστρονομίας στο Νότιο Ημισφαίριο».