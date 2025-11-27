Από Ferrari ... σκούτερ - Ιστορίες για… άγριους λύκους και αρκούδες στην εξεταστική

Πώς στο καλό συνδέονται οι αρκούδες με τους… αντάρτες και τα σκουτεράκια; Και πρωτίστως, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη Βουλή;



Κι όμως, αυτά ακούσαμε κατά την πολυαναμενόμενη κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ .



Δεν δίστασε η - κατά δήλωσή της - αδίκως βαλλόμενη «αγρότισσα με τη Ferrari» και διαμαρτυρήθηκε για το διασυρμό της από τα μίντια, λέγοντας πως ούτε Ferrari, ούτε Porsche έχει στην κατοχή της, παρά ένα… ταπεινό σκουτεράκι.



Έριξε μάλιστα και ξερογκαζιές με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βεβαίως άδραξε από το τσουλούφι την ευκαιρία και την περιέλαβε με ένα χείμαρρο καταγγελιών περί «μαϊμού αγρότισσας».Η Σεμερτζίδου τα έβαλε λοιπόν τόσο με τη Ζωή που «προσπαθεί να κάνει αντιπολίτευση στην πλάτη της», όσο και με τους δημοσιογράφους. Μόνο για τον επί 20 χρόνια σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία είχε καλά λόγια να πει, δηλώνοντας τον απέραντο θαυμασμό της.



Κι αυτό διότι, όπως περιέγραψε, προέρχεται από πάφτωχη οικογένεια, καθώς τη μητέρα του την…. ξεγεννούσε ο ίδιος της ο αδερφός πάνω στα βουνά, ενώ τα πέντε παιδιά της φαμίλιας μεγάλωσαν στα καλύβια, ζώντας μαζί με αρκούδες και λύκους.



Δεν κρατήθηκε τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη ρώτησε: «αντάρτες ήταν και ζούσαν πάνω στα βουνά;».



Από την αντιπολίτευση πάντως έσπευσαν να σχολιάσουν με ειρωνική διάθεση τη… σύμπτωση που «σκεπάζει» την εξεταστική. Μετά από τον «Χασάπη», και η Πόπη Σεμερτζίδου - ο σύντροφός της για να είμαστε ακριβείς - γεύτηκε την χαρά της τύχης με τα κερδισμένα λαχεία, παρόλο που όπως η ίδια ξεκαθάρισε, εκείνην τα λεφτά ουδόλως την απασχολούν.



Έξω φτώχεια και καλή καρδιά…