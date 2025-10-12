Από ήρωας σε ύποπτος: Ποδοσφαιριστής συνελήφθη μετά από επτά γκολ στη Φινλανδία

Μια απίστευτη υπόθεση σημειώθηκε στη Φινλανδία, όπου ο 34χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ζονατάν Γκερέρο συνελήφθη λίγα λεπτά μετά τη λήξη αγώνα στον οποίο είχε πετύχει επτά γκολ, οδηγώντας τη Φίνκουρντ σε εμφατική νίκη με 8-1 απέναντι στην Εσπα/Ρενάτ, στο πλαίσιο της πέμπτης κατηγορίας του φινλανδικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου είκοσι αστυνομικοί, ορισμένοι με πολιτικά ρούχα, εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα και απομάκρυναν τον Γκερέρο, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και θεατές.

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος, που εκτελούσε χρέη παίκτη-προπονητή, φέρεται να αποτελεί κεντρικό πρόσωπο σε έρευνα των αρχών για πιθανή χειραγώγηση αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό, υπόθεση που ερευνάται εδώ και τρία χρόνια. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη δύο Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε ήδη χαρακτηριστεί «ύποπτο», λόγω ασυνήθιστης στοιχηματικής δραστηριότητας τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία να δράσει άμεσα μετά τη λήξη του.

Από πρωταγωνιστής του αγώνα, ο Γκερέρο μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ύποπτο για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, σε ένα ακόμη περιστατικό που πλήττει τη φήμη του φινλανδικού ποδοσφαίρου.