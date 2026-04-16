Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό παράθυρο για νέες συνομιλίες

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται εκ νέου ανοιχτή σε δεύτερο γύρο επαφών με την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι παραμένει αισιόδοξη για το ενδεχόμενο συμφωνίας, την ώρα που η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στο θαλάσσιο μέτωπο και στον Λίβανο. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά τις προοπτικές νέων συνομιλιών, ενώ το Πακιστάν συνεχίζει να παίζει ρόλο διαμεσολαβητή μετά τον άκαρπο πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως μεταδίδει το Associated Press, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ μετέβη στην Τεχεράνη για επαφές με την ιρανική ηγεσία, καθώς το Ισλαμαμπάντ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον διπλωματικό δίαυλο. Από ιρανικής πλευράς, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε ότι μέσω Πακιστάν έχουν ανταλλαγεί αρκετά μηνύματα με τις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν απορρίπτει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Το βασικό αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιορίσει δραστικά ή να μηδενίσει την ικανότητα εμπλουτισμού ουρανίου εντός του Ιράν, θέση που επανέλαβε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Τεχεράνη, αντιθέτως, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το δικαίωμά της σε πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα και αφήνει περιθώριο συζήτησης μόνο για το επίπεδο και τη μορφή του εμπλουτισμού.

Όλα τα βλέμματα στο Ορμούζ

Στο πεδίο, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου, το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να λειτουργεί πολύ κάτω από τα φυσιολογικά του επίπεδα, ενώ η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό και οικονομικό κλοιό γύρω από το ιρανικό πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις κυρώσεις στον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα και προειδοποιούν ακόμη και αγοραστές ή τράπεζες τρίτων χωρών ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δευτερογενείς κυρώσεις.

Παράλληλα, η αμερικανική πίεση δεν έχει μηδενίσει τη θαλάσσια κίνηση. Όπως μετέδωσε το Reuters, δύο δεξαμενόπλοια που βρίσκονται ήδη υπό αμερικανικές κυρώσεις μπήκαν στον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ, αμφισβητώντας στην πράξη την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, ιρανικές πηγές αφήνουν να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτρέψει ασφαλή διέλευση από την ομανική πλευρά του Στενού υπό όρους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας αποτροπής νέας ανάφλεξης.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις νέες απειλές της Τεχεράνης για επέκταση της πίεσης και στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίδραση στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και στη συνεχιζόμενη αμερικανική ναυτική παρουσία. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες ιρανικές προειδοποιήσεις για το Ορμούζ, αυξάνοντας την ανησυχία γύρω από την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι έντεκα υπουργοί Οικονομικών, ανάμεσά τους από τη Βρετανία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, ζήτησαν λύση μέσω διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στην ενέργεια, στο παγκόσμιο εμπόριο και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Πάντως, παρά τη γεωπολιτική ένταση, οι αγορές εμφανίζονται να προεξοφλούν κάποια μορφή επανεκκίνησης της διπλωματίας, με το πετρέλαιο να κινείται χωρίς νέα ακραία άνοδο και τη Wall Street να αντιδρά θετικά στις ενδείξεις επαφών.

Συνεχίζει να «φλέγεται» ο Λίβανος

Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι εχθροπραξίες απέχουν ακόμη από το να θεωρηθούν ελεγχόμενες. Παρά τις επαφές που ξεκίνησαν στην Ουάσιγκτον ανάμεσα σε εκπροσώπους Ισραήλ και Λιβάνου, η Χεζμπολάχ συνεχίζει να απορρίπτει τη διαδικασία και να εξαπολύει νέες επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του. Το Reuters και το AP σημειώνουν ότι οι άμεσες συνομιλίες είναι οι πρώτες αυτού του επιπέδου εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν έχουν οδηγήσει σε εκεχειρία, καθώς η Βηρυτός ζητεί παύση πυρός και ανθρωπιστική ανακούφιση, ενώ το Ισραήλ θέτει ως βασικό στόχο τον αφοπλισμό ή τη διάλυση της Χεζμπολάχ.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έβλεπε θετικά ένα τέλος ή έστω μια παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, αλλά η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι το λιβανικό μέτωπο δεν αποτελεί τυπικά μέρος της διαπραγμάτευσης με το Ιράν. Έτσι, παρότι οι επαφές ΗΠΑ–Ιράν αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης, το συνολικό περιφερειακό τοπίο παραμένει εξαιρετικά ασταθές, με την έκβαση να εξαρτάται όχι μόνο από το πυρηνικό ζήτημα, αλλά και από τη ναυσιπλοΐα, τις κυρώσεις και τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα σε Λίβανο και θάλασ