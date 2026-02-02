Από παίκτης του Ολυμπιακού σε προπονητή της Bundesliga - Ο Άλμπερτ Ριέρα επιχειρεί το... μεγάλο βήμα

Ο Ισπανός Άλμπερτ Ριέρα έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Εκρηκτικός εξτρέμ, με ποιότητα, ένταση και ισχυρή προσωπικότητα, ανήκε στην κατηγορία των παικτών που δεν περνούσαν απαρατήρητοι. Αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο, έζησε αποδυτήρια μεγάλων συλλόγων και κουβάλησε εμπειρίες που σήμερα μεταφράζονται σε προπονητική γνώση.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι έκαναν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να κινηθεί για την απόκτηση του 43χρονου κόουτς από την Τσέλιε, πληρώνοντας περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ ως μεταγραφικό ποσό- αποζημίωση για να «λυθεί» το συμβόλαιό του στη σλοβένικη ομάδα και να αναλάβει τον πάγκο των «αετών» της Bundesliga.

Το βιογραφικό του Άλμπερτ Ριέρα

Ο Άλμπερτ Ριέρα Ορτέγκα, γεννημένος στις 15 Απριλίου 1982 στο Μανακόρ των Βαλεαρίδων Νήσων, είναι Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Μαγιόρκα, όπου κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας το 2003 και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Μπορντό, Εσπανιόλ, Μάντσεστερ Σίτυ, Λίβερπουλ, Ολυμπιακό και Γαλατασαράι, σημειώνοντας συνολικά 394 συμμετοχές και 40 γκολ σε συλλογικό επίπεδο. Με την εθνικής Ισπανίας είχε 16 συμμετοχές και 4 γκολ.

Μετά την απόσυρσή του, ακολούθησε προπονητική καριέρα, ξεκινώντας ως βοηθός προπονητή στη Γαλατασαράι , κατακτώντας πρωτάθλημα στη Ολίμπια Λιουμπλάνα , και συνεχίζοντας στην Τσέλιε. Η πορεία του τον έχει κατατάξει ως διεθνώς έμπειρο παίκτη με θητείες σε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία και Σλοβενία.

🏆🏆 İKİ KUPALI RIERA KOVULDU!



❌ Olimpija Ljubljana ile hem ligi hem de kupayı kazanan Albert Riera'nın görevine başkan tarafından son verildi. pic.twitter.com/UxLRbs4CJd — Fotomaç (@fotomac) June 1, 2023

Η στροφή στην προπονητική

Η μετάβασή του στον πάγκο δεν ήταν βιαστική. Αντίθετα, υπήρξε συνειδητή και μεθοδική. Ο Ισπανός επένδυσε στη σύγχρονη προπονητική φιλοσοφία, στο επιθετικό ποδόσφαιρο, στο έντονο πρέσινγκ και στην καθαρή αγωνιστική ταυτότητα.

Τα πρώτα του βήματα τα έκανε ως βοηθός προπονητή στην Γαλατασαράι, εκεί εντοπίστηκε από την Ολίμπια Λιουμπλάνα η οποία του πρότεινε δουλειά προπονητή. Ο Ισπανός τεχνικός διέπρεψε την πρώτη του χρονιά ως προπονητής κατακτώντας το Σλοβένικο πρωτάθλημα με 63 γκολ ενεργητικό και μόλις 20 παθητικό αλλά και το κύπελλο Σλοβενίας.

Η Τσέλιε τον «τσίμπησε» από τους πρωταθλητές και εκεί ο Ριέρα παρουσίασε μια ομάδα με αρχές, αυτοπεποίθηση και ευρωπαϊκή νοοτροπία. Η πρώτη θέση στο πρωτάθλημα Σλοβενίας έπειτα από 19 αναμετρήσεις και η 12η θέση στο Conference League ήταν τα επιστεγάσματα της δουλειάς του, με τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις του να κλέβουν την παράσταση.

Η νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 3-1 με το χατ-τρικ του Κοβάσεβιτς στο Conference League αποτέλεσε σημείο αναφοράς, καθώς επρόκειτο για ένα παιχνίδι με τακτική πειθαρχία και σωστή ανάγνωση του αντιπάλου.

Eurokinissi

Ο Άλμπερτ Ριέρα με τον Μάρκο Νίκολιτς στον αγώνα Τσέλιε-ΑΕΚ στο Conference League

Η μεγάλη πρόκληση για λογαριασμό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Τώρα, η πρόκληση μεγαλώνει. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, με αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα και έντονη πίεση. Ο πρόσφατος αποκλεισμός της από τη League Phase του Uefa Champions League σήμανε συναγερμό για ένα νέο και φιλόδοξο προπονητικό επιτελείο.

Πρόκειται άλλωστε για έναν σύλλογο που παραδοσιακά δίνει χώρο σε προπονητές με ιδέες. Εκεί ακριβώς πατάει ο Ριέρα, στη δουλειά, στην ένταση και στη δημιουργία ενός συνόλου που θα παίζει με ξεκάθαρο πλάνο.

Ο Ισπανός τεχνικός φέρνει μαζί του φρεσκάδα, φιλοδοξία και τη νοοτροπία του ανθρώπου που ξέρει ότι αυτή είναι η μεγάλη του ευκαιρία. Δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά αλλαγή κατεύθυνσης. Και σε μια Άιντραχτ που ψάχνει ξανά την ταυτότητά της, ούσα 8η στο Γερμανικό πρωτάθλημα, πρόωρα αποκλεισμένη από το Κύπελλο και το Champions League, ο Ριέρα ίσως είναι το πιο σημαντικό απόκτημα της.