Από ψυχρολουσία σε ψυχρολουσία τους πάει η Καρυστιανού

Η ψυχρολουσία είναι μεγάλη.

Για τα γνωστά κόμματα που προσπάθησαν να «καπελώσουν» πολιτικά και κοινωνικά την Μαρία Καρυστιανού αλλά ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχει «δεξιές» και «ακροδεξιές» απόψεις.

Το πρώτο χτύπημα ήρθε με τις αμβλώσεις.

Μετά με τα ελληνοτουρκικά και τη θέση που επί της ουσίας διατύπωσε κατά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν. Θέση που πρώτος είχε διατυπώσει ο Αντώνης Σαμαράς.

Και τώρα το μεταναστευτικό και η Χίος.

«Το κράτος δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα πρέπει για την αποτροπή των παράνομων εισβολών (...) Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας».

Ποιος να το αντέξει αυτό;

Σίγουρα όχι όλοι όσοι επένδυσαν επάνω της, στη δημοφιλία και την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπο της μητέρας που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών, για να κερδίσουν κάποια δημοσκοπικά «ψίχουλα».

Από ψυχρολουσία, σε ψυχρολουσία τους πάει η κ. Καρυστιανού.