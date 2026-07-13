Από ρήξη ανευρύσματος αορτής πέθανε ο Λίντσεϊ Γκράχαμ – Τι έδειξε το πρώτο ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, πέθανε αιφνιδίως το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 71 ετών, με το προκαταρκτικό ιατροδικαστικό πόρισμα να αποδίδει τον θάνατό του σε ρήξη ανευρύσματος της αορτής, η οποία προκλήθηκε από αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο ιατροδικαστής της Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι υπήρξε διαχωρισμός της αορτής, δηλαδή ρήξη στο εσωτερικό τοίχωμα της μεγαλύτερης αρτηρίας του σώματος. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται συχνά με την υψηλή αρτηριακή πίεση και αποτελεί μία από τις πλέον επικίνδυνες καρδιαγγειακές καταστάσεις.

Σύμφωνα με την Washington Post, το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου δεν έχει ακόμη εκδοθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και μικροσκοπικών εξετάσεων, τα οποία θα επιβεβαιώσουν οριστικά την αιτία και τον τρόπο θανάτου.

Ο Γκράχαμ πέθανε λίγες μόλις ώρες αφότου επέστρεψε από το Κίεβο, όπου είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη και είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο αμερικανικό Κογκρέσο και μόλις την Παρασκευή είχε ανακοινώσει ότι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί είχαν συμφωνήσει με τον Λευκό Οίκο για νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Senator Lindsey Graham (R-SC), appearing overall outwardly healthy, spoke to reporters yesterday in the Ukrainian capital of Kyiv, expressing support for the White House’s decision to impose tougher sanctions on Russia. Roughly 24 hours later, he was dead from sudden cardiac… https://t.co/xXwW75wVMQ pic.twitter.com/8HslhEJSVv — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026

Κατέρρευσε στο σπίτι του

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου στην κατοικία του στο Καπιτώλιο, έπειτα από αναφορά για έντονους πόνους στο στήθος. Λίγα λεπτά αργότερα οι διασώστες προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καθώς ο γερουσιαστής είχε υποστεί ανακοπή.

Ο Γκράχαμ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο George Washington, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Συγκίνηση στις ΗΠΑ – Τι είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέτισε φόρο τιμής στον επί χρόνια στενό πολιτικό του σύμμαχο, χαρακτηρίζοντάς τον «αληθινό Αμερικανό πατριώτη». Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε μιλήσει μαζί του λίγη ώρα πριν από το ιατρικό επεισόδιο.



«Μου είπε ότι ήταν κουρασμένος, αλλά κατά τα άλλα ήταν καλά. Ίσως αυτή να ήταν η τελευταία μας συνομιλία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως ενημερώθηκε για τον θάνατό του περίπου στη 1 τα ξημερώματα και ότι «δεν μπορούσε να το πιστέψει».

Με εντολή του Λευκού Οίκου, η αμερικανική σημαία κυματίζει μεσίστια προς τιμήν του εκλιπόντος γερουσιαστή.

Μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες των Ρεπουμπλικανών

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1994 και στη Γερουσία το 2002, αποτελώντας για περισσότερες από δύο δεκαετίες μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και Δικαιοσύνης, ενώ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας και πρωταγωνίστησε στην επικύρωση συντηρητικών δικαστών, μεταξύ των οποίων και της δικαστού του Ανώτατου Δικαστηρίου, Έιμι Κόνι Μπάρετ.

Ο θάνατός του μειώνει προσωρινά την κοινοβουλευτική δύναμη των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, ενώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Καρολίνας, ο κυβερνήτης της Πολιτείας θα ορίσει άμεσα τον αντικαταστάτη του μέχρι τη λήξη της θητείας του.