Από Σεπτέμβριο το Mητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα δύο νέα ψηφιακά συστήματα για το ιδιωτικό χρέος, όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, κατά τη χθεσινή (18/6) παρουσίαση των νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ο λόγος για το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, δύο υποδομές που έρχονται να δώσουν στο κράτος μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ιδιωτικού χρέους, συνυπολογίζοντας δάνεια και οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ και άλλους φορείς.

Η κα Αλαμπάση στάθηκε ιδιαίτερα στο κενό πληροφόρησης που υπήρχε μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι η έλλειψη συγκεντρωτικών δεδομένων δυσκόλευε τόσο τις αναλύσεις όσο και τη δημιουργία των απαιτούμενων αναφορών για τη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών. Αντίστοιχο πρόβλημα, όπως είπε, υπήρχε και στην αποτύπωση της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς δεν υπήρχαν οι απαραίτητες πληροφορίες για μια πληρέστερη εικόνα. Υπενθύμισε, μάλιστα, τη δεκαετία της κρίσης, όταν «ένα στα δύο δάνεια ήταν κόκκινο», τονίζοντας ότι η κατάσταση αυτή εξέθεσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε κίνδυνο και απείλησε συνολικά την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Τι θα καταγράφει το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους αποτελεί ένα νέο πληροφοριακό εργαλείο, το οποίο θα συγκεντρώνει ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα για οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ, χρηματοδοτικούς φορείς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και άλλες νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς διαμορφώνεται το ιδιωτικό χρέος στη χώρα.

Στην πράξη, η εικόνα αυτή θα διαμορφώνεται μέσα από στοιχεία που θα προέρχονται από διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΚ, ενώ σε επόμενη φάση, πιθανότατα από την επόμενη χρονιά, θα προστεθούν και δεδομένα από τον Τειρεσία.

Η Γενική Γραμματέας χαρακτήρισε το Μητρώο «μια μεγάλη μεταρρύθμιση και ένα πανίσχυρο εργαλείο στις δημόσιες πολιτικές», τονίζοντας ότι δίνει «την καθαρή εικόνα που απαιτείται για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων, την πρόληψη συστημικών κινδύνων και τη θωράκιση της οικονομικής σταθερότητας».

Όσον αφορά τη χαρτογράφηση των οφειλών προς το Δημόσιο, η κα Αλαμπάση επισήμανε ότι δεν πρόκειται μόνο για έναν μηχανισμό ελέγχου, αλλά και για ένα εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των συνεπών δανειοληπτών. Γι' αυτό, η χαρτογράφηση τους δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο με καχυποψία, αφού ο στόχος είναι να υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα για το ιδιωτικό χρέος και να μη είναι πια μια «σκοτεινή γωνία», όπως την περιέγραψε.

Τι αλλάζει για όσους ζητούν νέο δάνειο

Το δεύτερο σύστημα που παρουσιάστηκε είναι αυτό της πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται στοιχεία από φορείς του δημόσιου τομέα, με στόχο να αποτυπώνεται πιο ολοκληρωμένα η οικονομική κατάσταση πολιτών και επιχειρήσεων.