Από σύμβολο πολυτέλειας σε κρασί επιβίωσης: Το μπορντό αλλάζει συνταγή λόγω κλίματος

Παρακάμπτοντας τη «μεγαλοαστική» εικόνα των κρασιών Bordeaux που έχουμε στο μυαλό μας, η διάσημη γαλλική οινοπαραγωγική περιοχή προχωρά σε μια κρίσιμη αναθεώρηση της ταυτότητας του πιο γνωστού της προϊόντος – όχι από επιλογή μόδας, αλλά από ανάγκη, ωμή και αναπόφευκτη.

Οινοποιοί και αρχές του Bordeaux αποφάσισαν να δώσουν επίσημη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης σε έναν άλλο τύπο κόκκινου κρασιού – το «bordeaux claret»– μια μορφή ελαφρύτερου, φρουτώδους, χαμηλότερου σε αλκοόλ κρασιού που θυμίζει περισσότερο ιστορικές εκδόσεις παρά τα υπερβολικά βαριά blends που κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Τι ακριβώς αλλάζει

Αντί οι παραγωγοί να επιμένουν στα γνωστά «βαριά» κόκκινα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, η νέα κατηγορία προωθεί:

πιο φρέσκο, ελαφρύ στυλ, ιδανικό για κατανάλωση δροσερό (8–12 °C).

χαμηλότερο αλκοόλ και λιγότερη ταννίνη, ώστε να ταιριάζει στο παγκόσμιο αλλά και τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών.

συντόμευση της διαδικασίας ζύμωσης και νέα, πιο ανθεκτικά στα θερμά κλίματα σταφύλια.

Η επίσημη απόφαση σηματοδοτεί μια προσπάθεια να προσαρμοστεί το Bordeaux στις κλιματικές αλλαγές που αυξάνουν τις θερμοκρασίες στους αμπελώνες και ωθούν τα σταφύλια να ωριμάζουν νωρίτερα και να παράγουν κρασιά με ολοένα πιο υψηλό αλκοόλ, ένα φαινόμενο που ο ίδιος ο κλάδος χαρακτήρισε «πρόκληση» αλλά και ευκαιρία για να ξαναβρεί «ζωντάνια και ισορροπία».

Γιατί έγινε αυτό τώρα

Δύο παράγοντες «στριμώχνουν» το παραδοσιακό Bordeaux:

Κλιματική αλλαγή – ζεστά καλοκαίρια ανεβάζουν τον βαθμό αλκοόλ και αλλοιώνουν τα γευστικά προφίλ.

Πτώση ζήτησης – οι πιο ακριβές, βαριές εκδόσεις Bordeaux δείχνουν σημάδια κόπωσης στην αγορά, ειδικά μεταξύ των νεότερων καταναλωτών που προτιμούν πιο προσιτό, «ευκολόπιοτο» κρασί.

Ειδικοί του κλάδου σύμφωνα με τον Guardian, μιλούν για μια «στρατηγική απάντηση» στην περιβαλλοντική και εμπορική πίεση ένα είδος Bordeaux που θέλει να είναι πιο ευέλικτο, πιο προσιτό και λιγότερο «βαρύ» στο πορτοφόλι και στο ποτήρι.

Το στοίχημα

Δεν πρόκειται για πλήρη εγκατάλειψη του κλασικού στιλ: τα παραδοσιακά, δομημένα Bordeaux θα συνεχίσουν να παράγονται και να απευθύνονται σε συλλέκτες και… traditionalist-άδες.

Αλλά η κίνηση να αναγνωριστεί το claret επίσημα αντηχεί μια αλήθεια που πολλοί στον χώρο δεν θέλουν να παραδεχτούν: το Bordeaux αλλάζει για να επιβιώσει και αυτό δεν είναι ελιτίστικη επανάσταση, αλλά καθαρό survival strategy μπροστά στην πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης και της συρρίκνωσης της ζήτησης. Αν το κρασί «ακολουθεί» την κοινωνία, εδώ το Bordeaux έχει ήδη αρχίσει να τη σέρνει μπροστά.