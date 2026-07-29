Από τα 167 εκατ. δολάρια στο... κελί: Η απίστευτη κατρακύλα του «χρυσού» νικητή του Powerball

Μόλις λίγους μήνες μετά τη στιγμή που η ζωή του άλλαξε για πάντα, ο Τζέιμς Φάρθινγκ βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που μάλλον επιβεβαιώνει τη ρήση ότι «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά».

Ο 51χρονος άνδρας από το Κεντάκι, ο οποίος τον Απρίλιο κέρδισε το ιστορικό τζακ ποτ των 167,3 εκατ. δολαρίων στο Powerball, συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η σύλληψή του έγινε την Κυριακή 26 Ιουλίου, σύμφωνα με αρχεία συλλήψεων που επικαλείται το People, μετατρέποντας την ιστορία ενός μεγάλου αμερικανικού ονείρου σε μια περιπέτεια με δικαστικές αίθουσες και περιοριστικούς όρους.

Kentucky Powerball

Η καταγγελία μετά την εκδρομή με το σκάφος



Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα που φέρεται να είναι το θύμα –η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί– υποστήριξε ότι ο καβγάς με τον Φάρθινγκ ξεκίνησε μετά από μια βόλτα με σκάφος.



Κατά την καταγγελία, ο 51χρονος φέρεται να έβαλε τα χέρια του στον λαιμό της, προκαλώντας περιορισμό της αναπνοής της. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.



Οι δικαστικές Αρχές όρισαν εγγύηση ύψους 15.000 δολαρίων, του απαγόρευσαν οποιαδήποτε επικοινωνία με το φερόμενο θύμα και διέταξαν να φορά ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης, ώστε να ελέγχεται τυχόν παραβίαση των όρων.

Το μεγαλύτερο κέρδος στην ιστορία της πολιτείας



Η περιπέτεια αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγάλη στιγμή που ο Φάρθινγκ έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρη την πολιτεία.

Τον Απρίλιο κέρδισε το ποσό των 167,3 εκατ. δολαρίων, το μεγαλύτερο τζακ ποτ που έχει καταγραφεί ποτέ στο Κεντάκι. Τότε είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να μοιραστεί τα χρήματα με τη μητέρα του, Λίντα Γκρίζλ.

«Θα είναι μια υπέροχη Γιορτή της Μητέρας. Αυτό θα ξεπληρώσει τα χρέη μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η μητέρα του μετά τη μεγάλη νίκη.

Όμως η νέα πραγματικότητα που έφερε η τεράστια περιουσία δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε κανείς.

Οι τέσσερις συλλήψεις μετά τη μεγάλη νίκη



Η πρόσφατη υπόθεση δεν αποτελεί το πρώτο νομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Φάρθινγκ μετά την κατάκτηση του τζακ ποτ.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, έχει συλληφθεί συνολικά τέσσερις φορές μετά τη μεγάλη του νίκη. Μεταξύ των υποθέσεων περιλαμβάνεται και ένα περιστατικό στη Φλόριντα, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση των χρημάτων.

Εκεί, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Φάρθινγκ κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά τη σύλληψη, όταν φέρεται να κλώτσησε έναν αστυνομικό που προσπάθησε να παρέμβει σε καβγά του με άλλο άτομο.

Ένας εκατομμυριούχος που δεν κατάφερε να αφήσει πίσω το παρελθόν



Ο Φάρθινγκ είχε ήδη ιστορικό νομικών προβλημάτων πριν από το τζακ ποτ, καθώς είχε απασχολήσει τις Αρχές στη Φλόριντα και το Κεντάκι για υποθέσεις που αφορούσαν φερόμενες επιθέσεις και διάρρηξη.

Η υπόθεσή του αναδεικνύει μια πλευρά των μεγάλων κερδών στις λοταρίες που συχνά μένει στη σκιά: ότι τα εκατομμύρια μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά δεν εξαφανίζουν απαραίτητα τα προβλήματα που υπήρχαν πριν από αυτά.

Για τον Τζέιμς Φάρθινγκ, το μεγαλύτερο κέρδος στην ιστορία του Κεντάκι εξελίχθηκε μέσα σε λίγους μήνες από ένα όνειρο ζωής σε μια σειρά δικαστικών περιπετειών.

Πηγή: People