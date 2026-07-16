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Πριν γίνει διεθνής, πριν αγωνιστεί στην Premier League και πριν βρεθεί στο Emirates για χάρη της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης ήταν ένα παιδί που περνούσε ατελείωτες ώρες με μία μπάλα στα πόδια.

Γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 2002 στη Θεσσαλονίκη, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Δόξα Πενταλόφου. Πολύ γρήγορα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, «μανούλες» στο να εντοπίζουν μεγάλα ταλέντα στην Βόρεια Ελλάδα, αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για ένα ξεχωριστό ταλέντο και τον ενέταξαν στα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Όσοι τον θυμούνται από εκείνη την εποχή περιγράφουν ένα παιδί χαμηλών τόνων, που δεν ξεχώριζε με τα λόγια αλλά με την εμμονή του στο γκολ.

Η εκτόξευση με τον Πάμπλο Γκαρσία

Το μεγάλο άλμα ήρθε το 2020. Ο Πάμπλο Γκαρσία δεν δίστασε να εμπιστευτεί τον 18χρονο εξτρέμ και πολύ γρήγορα δικαιώθηκε. Ο Τζόλης μπήκε στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ χωρίς φόβο, σαν έτοιμος από καιρό.

Σκόραρε απέναντι στην Μπεσίκτας στα προκριματικά του Champions League, έγινε βασικό μέλος της ομάδας και μέσα σε λίγους μήνες βρέθηκε να θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης.

Το ιδιαίτερο στοιχείο του δεν ήταν μόνο η ταχύτητα ή η τεχνική του. Ήταν το πόσο εύκολα έβρισκε δίχτυα, παρότι αγωνιζόταν κυρίως ως ακραίος επιθετικός. Στην παρθενική του σεζόν στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Τζόλης μέτρησε 46 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 16 γκολ και 7 ασίστ!

Το πρώτο μεγάλο βήμα και οι δυσκολίες

Το καλοκαίρι του 2021 η Νόριτς επένδυσε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, βλέποντας στο πρόσωπο του μια επένδυση έτοιμη να φέρει τα τριπλά κέρδη στο μέλλον. Εκείνη την περίοδο μάλιστα, ο Τζόλης έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ (πριν τον περάσουν ο Κουλιεράκης με τον Τζίμα) αλλά η Premier League αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φαινόταν.

Η Νόριτς υποβιβάστηκε, οι αλλαγές προπονητών επηρέασαν τον χρόνο συμμετοχής του και ο ίδιος χρειάστηκε να διαχειριστεί για πρώτη φορά την αποτυχία.

Σε αρκετές συνεντεύξεις του έχει παραδεχθεί ότι εκείνη η περίοδος τον ωρίμασε περισσότερο από οποιαδήποτε επιτυχία.

Η αναγέννηση στη Γερμανία

Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Τβέντε και Φορτούνα Ντίσελντορφ, εκεί όπου άρχισαν και πάλι να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Στη Γερμανία ξαναβρήκε το χαμόγελό του.

Με τρομακτικά νούμερα (24 γκολ και 7 ασίστ σε 35 παιχνίδια) απέδειξε ότι το ταλέντο δεν είχε χαθεί. Αντιθέτως, ήταν εκεί και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να φανεί και πάλι.

Η αυτοπεποίθησή του επέστρεψε και μαζί της επέστρεψαν και οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

Το μεγάλο «μπαμ» στο Βέλγιο

Το καλοκαίρι του 2024 η Κλαμπ Μπριζ τον απέκτησε πιστεύοντας ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη. Δεν διαψεύστηκαν.

Ο Τζόλης εξελίχθηκε στον πιο παραγωγικό ποδοσφαιριστή της ομάδας, συνδυάζοντας γκολ και ασίστ σε εντυπωσιακούς αριθμούς, οδηγώντας την Μπριζ σε τίτλους και επιστροφή στην κορυφή του βελγικού ποδοσφαίρου. Τα στατιστικά του τον έβαλαν στις λίστες κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης. Κάπου εκεί, μπήκε στο παιχνίδι και η Άρσεναλ…

Το ενδιαφέρον των «κανονιέρηδων» δεν προέκυψε τυχαία. Οι άνθρωποι του συλλόγου παρακολουθούσαν εδώ και μήνες την εξέλιξή του, θεωρώντας ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Μικέλ Αρτέτα για τα άκρα της επίθεσης.

Η αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ άνοιξε τον δρόμο ώστε οι Λονδρέζοι να προχωρήσουν στην απόκτησή του έναντι ποσού που μπορεί να ξεπεράσει τα 35-40 εκατομμύρια ευρώ. Μια κίνηση που θα κάνει τον Τζόλη την κορυφαία πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, αφήνοντας πίσω του τον Κωστούλα και την περσινή του πώληση στην Μπράιτον και την Premier League!

Πίσω στην Αγγλία, αυτή τη φορά έτοιμος να λάμψει

Η ιστορία του Χρήστου Τζόλη δεν είναι αυτή ενός ποδοσφαιριστή που τα βρήκε όλα εύκολα.

Είναι η ιστορία ενός παιδιού που γνώρισε την εκτόξευση στα 18, την αμφισβήτηση στα 20, την αναγέννηση στα 22 και πλέον βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Μέχρι την επόμενη, η οποία αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς δεν θα αργήσει πολύ…