Από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα - Με Aegean και Olympic Air θα ταξιδέψει το Άγιο Φως σε όλη τη χώρα

Με αεροσκάφη της Aegean Airlines και της Olympic Air θα πραγματοποιηθεί και φέτος η μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πασχαλινής διαδικασίας που συνδέει συμβολικά την πρωτεύουσα με κάθε γωνιά της χώρας.

Το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της Ελληνικής Κυβέρνησης, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Από εκεί, θα ξεκινήσει μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση αερομεταφοράς, με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Συνολικά, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης από άκρη σε άκρη της χώρας. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει τόσο τακτικά δρομολόγια όσο και ειδικές πτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη άφιξή του πριν την Ανάσταση.

Το πρόγραμμα των πτήσεων

Αθήνα - Ζάκυνθος (ΟΑ 052): 19:30 – 20:50

Αθήνα - Θεσσαλονίκη (Α3 126): 20:10 – 21:05

Αθήνα - Ιωάννινα (Α3 166): 20:10 – 21:25

Αθήνα - Μύκονος (ΟΑ 3000 - έκτακτη): 19:30 – 20:15

Αθήνα - Λήμνος (Α3 266): 19:50 – 20:50

Αθήνα - Σάμος (ΟΑ 3004 - έκτακτη): 19:30 – 20:30

Σάμος - Κως (ΟΑ 3004 - έκτακτη): 20:50 – 21:30

Αθήνα - Χίος (Α3 278): 20:35 – 21:25

Αθήνα - Καβάλα (Α3 154): 20:00 – 21:15

Αθήνα - Βόλος (ΟΑ 3002 - έκτακτη): 19:30 – 20:40

Βόλος - Κεφαλονιά (ΟΑ 3002 - έκτακτη): 21:00 – 21:50

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας, συνδυάζοντας την παράδοση με τον σύγχρονο επιχειρησιακό σχεδιασμό, ώστε το μήνυμα της Ανάστασης να φτάσει έγκαιρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.