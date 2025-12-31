Από τα καραβάκια της Χίου στη βαρέλα: Τα έθιμα που «ζωντανεύουν» την παραμονή πρωτοχρονιάς

Η τελευταία ημέρα του χρόνου στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μια αφορμή για γιορτή, αλλά ένας ζωντανός συνδετικός κρίκος με το παρελθόν. Από τις θαλασσινές γειτονιές του Αιγαίου μέχρι τα ορεινά χωριά της Πίνδου και τα αστικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και των Χανίων, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς «ντύνεται» με έθιμα που κουβαλούν την ελπίδα για μια καλή χρονιά.

Το πιο δημοφιλές δρώμενο για την τελευταία ημέρα του χρόνου είναι τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Ωστόσο, η λαϊκή παράδοση δεν περιορίζεται μόνο στα παιδικά μπουλούκια που τραγουδούν τον Μεγάλο Βασίλειο και την «πρώτη του χρόνου».

Μπορεί η Ελλάδα να είναι μικρή γεωγραφικά, ωστόσο το ανάγλυφό της έχει δημιουργήσει μια μοναδική γεωγραφία της παράδοσης. Από τη ναυτοσύνη που τιμούν στα νησιά στη νοσταλγία για την παλιά Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σε πολλές περιοχές της χώρας ιδιαίτερα εντύπωση προκαλούν αρχέγονες τελετουργίες της γης που χρονολογούνται στην προχριστιανική περίοδο. Είτε πρόκειται για τα περίτεχνα καραβάκια που σκαρώνουν οι Χιώτες, είτε για τον τροχονόμο που ανεβαίνει και πάλι στη βαρέλα του, η ουσία παραμένει η ίδια για όλους μας, να κρατήσουμε ζωντανή την ταυτότητά μας, υποδεχόμενοι το νέο έτος με σεβασμό στις ρίζες μας.

Στο οδοιπορικό που ακολουθεί, ανακαλύπτουμε ξανά τα έθιμα που κάνουν την ελληνική Πρωτοχρονιά να ξεχωρίζει, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μια φλόγα που περνά από γενιά σε γενιά.

Τα καραβάκια του Άγιου Βασιλείου στην Χίο

Τα Αγιοβασιλιάτικα Καραβάκια στη Χίο είναι ένα μοναδικό έθιμο παραμονής Πρωτοχρονιάς, όπου παιδιά από γειτονιές φτιάχνουν εντυπωσιακά ξύλινα καραβάκια (πολεμικά/εμπορικά) και μαζί με παινέματα (ένα είδος κάλαντων) τιμούν τους ναυτικούς, τον Ελληνικό στόλο και την παράδοση του νησιού, με διαγωνισμό και γύρους στις γειτονιές.

Κάθε ομάδα εργάζεται μήνες πριν την παραμονή Πρωτοχρονιάς ώστε να κατασκευάσει ένα καραβάκι και αύριο Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα παρουσιάσει τη δουλειά της, διατηρώντας την παράδοση.

Μαζί με την κατασκευή του καραβιού, τα παιδιά της κάθε ομάδας ετοιμάζουν τα «παινέματα», ποιήματα που μοιάζουν με κάλαντα και περιέχουν ευχές για τα σπίτια των ναυτικών και σάτιρα της εποχής συνήθως για τα πολιτικά δρώμενα.

Οι βαρέλες των τροχονόμων

Εικόνα μιας πρωτοχρονιάτικης Αθήνας που δεν υπάρχει πια, «ζωντανή» ωστόσο σε αναμνήσεις και σε φωτογραφικά ντοκουμέντα είναι το έθιμο της προσφοράς δώρων στους τροχονόμους της πόλης την Πρωτοχρονιά.

Η πρακτική ξεκίνησε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Όταν τα αυτοκίνητα έγιναν περισσότερα στους δρόμους της πρωτεύουσας χρειάστηκε η ρύθμιση της κυκλοφορίας από τροχονόμους. Τότε δεν υπήρχαν φανάρια ενώ αρκετοί κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας ήταν διπλής κατεύθυνσης. Οι τροχονόμοι ρύθμιζαν την κίνηση με χειρονομίες.

Σήμερα οι AI κάμερες και τα φανάρια ρυθμίζουν την κυκλοφορία και έτσι το βαρέλι του τροχονόμου έχει γίνει μια παράδοση των ημερών πριν την Πρωτοχρονιά.

Eurokinissi

Ένας τροχονόμος ...από τα παλιά, ανεβασμένος πάνω στο γαλάζιο βαρέλι του για να ρυθμίζει την κυκλοφορία, έκανε την εμφάνισή του στον Λευκό Πύργο, το μεσημέρι, στο πλαίσιο αναβίωσης του γνωστού εθίμου και της ανάμνησης μιας ιστορικής εποχής, που ανάγεται στα μέσα του περασμένου αιώνα. Τότε που τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λιγότερα οι φωτεινοί σηματοδότες ανύπαρκτοι.

Γιορτινό τραπέζι με μελομακάρονα, εδέσματα και γλυκά στήθηκε στον πεζόδρομο του Λευκού Πύργου για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες, που έσπευσαν να ευχηθούν, να φωτογραφηθούν και να αφήσουν -κατά το έθιμο- γλυκά και δώρα στον παραδοσιακό τροχονόμο.

Αναβίωση και στα Χανιά

Το έθιμο της τροχονομικής βαρέλας αναβίωσε και φέτος με πρωτοβουλία της Τροχαίας Χανίων και τη συνεργασία φορέων. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, η ηγεσία της ΕΛΑΣ στα Χανιά και τροχονόμοι, γυναίκες και άνδρες, τίμησαν το έθιμο και αναφέρθηκαν σε αναμνήσεις παλαιών εποχών, με τον τροχονόμο μέσα στην βαρέλα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.