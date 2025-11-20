Από τα «ουάου» του asset Βαρουφάκη, στην προεδρία του Eurogroup (;)

Ακόμη και ο φανατικότερος οπαδός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα πίστευε τη χθεσινή είδηση, που φιλοξένησαν έγκριτα διεθνή δίκτυα, όπως το Bloomberg και οι Financial Times περί πιθανής υποψηφιότητας του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup μετά την αποχώρηση από τη συγκεκριμένη θέση του Ιρλανδού Υπουργού Οικονομικών, Πάσκαλ Ντόναχιου, ο οποίος φαίνεται ότι οδεύει προς την Παγκόσμια Τράπεζα.

Και αυτό γιατί δεν ήταν πολύ πίσω, ακριβώς 10 χρόνια, όταν η συζήτηση περί αποβολής της χώρας μας από την ευρωζώνη ήταν πάνω στο τραπέζι από τους ισχυρούς όπως οι Γερμανοί. Ποιος εξάλλου έχει λησμονήσει το «ουάου» του «asset Βαρουφάκη» προς τον επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ή τις καταγγελίες για ηχογράφηση των συνεδριάσεων του οργάνου από τον τότε Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ;

Πλέον φαίνεται ότι η απόσταση που έχει διανυθεί είναι τεράστια, καθώς ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών φέρεται ως ένας από τους επικρατέστερους να τεθεί επικεφαλής του Eurogroup. Στην κυβέρνηση παρατηρούν ότι και μόνον η ανακίνηση του ονόματος του κ. Πιερρακάκη αποτελεί μεγάλη τιμή για την χώρα, αλλά και τον ίδιο. Μάλιστα, η τιμή καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ο κ. Πιερρακάκης είναι από τους νεότερους στο Eurogroup έχοντας θητεία στο συγκεκριμένο υπουργικό θώκο μόλις οκτώ μήνες. ωστόσο σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να γίνει Πρόεδρος της επιτροπής για τα ψηφιακά, ενώ οι καθαρές του θέσεις υπέρ των δασμών στην εισαγωγή από την Κίνα μικρών δεμάτων και κατά του φόρου καυσίμων για τους αγρότες φαίνεται ότι τον έχουν καταστήσει δημοφιλή μεταξύ των ομολόγων του.

Το επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση των υποψηφιοτήτων, καθώς θεωρείται πιθανό ο νέος επικεφαλής του Eurogroup να έχει εκλεγεί πριν από τα Χριστούγεννα. Το εκλεκτορικό σώμα αποτελούν οι 20 Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, εκ των οποίων οι 7 ανήκουν στο ΕΛΚ, οι 7 στους Σοσιαλιστές, οι 2 στο ECR, όπου κεντρικό πρόσωπο είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, και οι υπόλοιποι 4 στο Renew του Εμάνουελ Μακρόν. Στους επικρατέστερους είναι επίσης ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ που είναι επίσης Αναπληρωτής πρωθυπουργός και προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαΐκό Κόμμα, καθώς και ο Ισπανός ομόλογος του, Κάρλος Κούερπο, που προέρχεται από τους Σοσιαλιστές.

Στις Βρυξέλλες ο κ. Πιερρακάκης έχει τη φήμη ότι μπορεί να χτίζει συμμαχίες, ενώ έχει συμπάθειες και εκτός των τειχών του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος. Είθισται, πάντως, κάθε πολιτική ομάδα να κατεβάζει έναν υποψήφιο και μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εσωτερικών διεργασιών στο ΕΛΚ.