Από τα πάρτι με κρασί στην απέλαση: Η άγνωστη και προκλητική ζωή της ανιψιάς του Σουλεϊμανί

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαμονή της Hamideh Soleimani Afshar (ανιψιάς του εξοντωθέντος Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί) και της 25χρονης κόρης της, Sarinasadat Hosseiny, στις Ηνωμένες Πολιτείες έληξε με τον πιο απότομο τρόπο. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι πράσινες κάρτες τους ακυρώθηκαν και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από την ICE. Πλέον, βρίσκονται υπό κράτηση αναμένοντας την απέλασή τους στην Τεχεράνη, κλείνοντας ένα κεφάλαιο προκλητικής πολυτέλειας στην καρδιά της Δύσης.

Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Μια ζωή γεμάτη εικόνες ελευθερίας που το Ιράν απαγορεύει

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη οργή στην Ουάσινγκτον δεν είναι μόνο η συγγένεια με τον Σουλεϊμανί, αλλά ο προκλητικός τρόπος ζωής της 25χρονης Σαρίνα. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα Χ αποκαλύπτουν μια καθημερινότητα που θυμίζει it-girl του Instagram:

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 5, 2026

Η Σαρίνα ποζάρει σε πολυτελή ξενοδοχεία με θέα ουρανοξύστες και rooftop bars, φορώντας εντυπωσιακά φορέματα με βαθιά ντεκολτέ. Οι λογαριασμοί της στα social media κατακλύζονται από εικόνες από μουσικά φεστιβάλ, διασκέδαση σε μεγάλα κλαμπ και καλοκαιρινά στιγμιότυπα σε παραλίες με μαγιό, αποτυπώνουν μια ζωή απόλυτης προσωπικής ελευθερίας.

Sarinasadat Hosseiny, 25, and her mother, Hamideh Soleimani Afshar, were arrested after the State Department terminated their… — Visegrád 24 (@visegrad24) April 5, 2026

Σε πολλές λήψεις, η εγγονή του στρατηγού εμφανίζεται πίνοντας αλκοόλ, μια εικόνα που για το καθεστώς του Ιράν συνιστά βαρύτατο αδίκημα, το οποίο τιμωρείται σκληρά.

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 5, 2026

Ο «Μεγάλος Σατανάς» και οι πράσινες κάρτες

Η αντίφαση που αποτυπώνεται στην ζωή της 25χρονης -όπως την εξέθετε στα κοινωνικά της δίκτυα- είναι εξοργιστική, καθώς την ώρα που η Sarinasadat Hosseiny απολάμβανε το δικαίωμα να ντύνεται και να διασκεδάζει όπως ήθελε με βάση τα δυτικά πρότυπα ζωής που το καθεστώς του θείου της κατακεραύνωνε, την ίδια στιγμή ο θείος της και το καθεστώς που υποστήριζε φυλακίζουν και δολοφονούν γυναίκες στο Ιράν για ένα «λάθος χιτζάμπ».

Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, η μητέρα της, Hamideh, πανηγύριζε δημόσια για επιθέσεις κατά Αμερικανών, αποκαλώντας τις ΗΠΑ «Μεγάλο Σατανά», ενώ την ίδια στιγμή χρησιμοποιούσε τα δολάρια και την ασφάλεια της αμερικανικής δημοκρατίας για να ζει «πριγκιπικά».

Το μήνυμα ότι η Δύση δεν είναι καταφύγιο για υποστηρικτές της τρομοκρατίας

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στη χώρα μας να γίνει σπίτι για ξένους υπηκόους που υποστηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα», διαμήνυσε ο Ρούμπιο, με την απέλαση της οικογένειας Σουλεϊμανί να στέλνει ένα ξεκάθαρο επικοινωνιακό μήνυμα από την Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη.