Από τα προάστια του Παρισιού… στα παλάτια: Το love story του Μπαρντελά προκαλεί πολιτική θύελλα

Ο Ζορντάν Μπαρντελά θεωρείται σήμερα το ισχυρότερο πολιτικό χαρτί της γαλλικής Ακροδεξιάς και, εφόσον η Μαρίν Λεπέν δεν μπορέσει να είναι υποψήφια το 2027, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν απασχολεί μόνο για τις πολιτικές του θέσεις.

Η σχέση του με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβόνων -των Δύο Σικελιών- έχει μετατραπεί σε αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης, με πολιτικούς αντιπάλους αλλά και στελέχη του ίδιου του κόμματός του να αναρωτιούνται αν η εικόνα της πολυτέλειας μπορεί να πλήξει το προσεκτικά χτισμένο λαϊκό του προφίλ.



Από κοσμική είδηση σε πολιτικό ζήτημα



Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή την άνοιξη μέσα από δημοσίευμα του Paris Match, όμως οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα.

Η κοινή τους εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, ανάμεσα σε VIP προσκεκλημένους, συνέπεσε χρονικά με το σοκ που προκάλεσε στη Γαλλία η δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού.

Λίγες ημέρες αργότερα, όταν ο Μπαρντελά κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του στο Μονακό, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιούνταν σιωπηλή πορεία στη μνήμη του παιδιού, η απάντησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Είναι σοβαρή αυτή η ερώτηση; Γίνονται τέτοιες πορείες κάθε μέρα», απάντησε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η οικογένεια του θύματος δεν επιθυμούσε την παρουσία πολιτικών.

Δυσφορία ακόμη και μέσα στο κόμμα



Η τοποθέτησή του σχολιάστηκε αρνητικά από μέρος του γαλλικού Τύπου, ενώ ενόχληση εκφράστηκε και στο εσωτερικό της Εθνικής Συσπείρωσης.

«Αυτές οι εικόνες ήταν λάθος. Ήταν μια πολύ κακή στιγμή», δήλωσε ανώνυμα υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος στο Politico.

Πρώην στέλεχος της γαλλικής Ακροδεξιάς σημείωσε ότι, ανεξάρτητα από τις πραγματικές προθέσεις του Μπαρντελά, το πρόβλημα βρίσκεται στην εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινή γνώμη.

«Στην πολιτική αυτό είναι επικίνδυνο. Η έλλειψη ενσυναίσθησης, ο κυνισμός. Δεν λέω ότι αυτό ισχύει για τον ίδιο, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που μπορεί να δημιουργηθεί», σχολίασε.



Ένας πολιτικός της εργατικής τάξης δίπλα σε μια πριγκίπισσα



Η αντίθεση είναι εμφανής και αδιαμφισβήτητη. Ο Μπαρντελά έχει χτίσει την πολιτική του αφήγηση γύρω από την καταγωγή του από εργατική οικογένεια στα προάστια του Παρισιού, προσεγγίζοντας κυρίως ψηφοφόρους της περιφέρειας και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων.

Από την άλλη, η 23χρονη Μαρία Καρολίνα μεγάλωσε ανάμεσα στο Παρίσι, τη Ρώμη και το Μονακό, εκπαιδεύτηκε από ιδιωτικούς δασκάλους και προέρχεται από μια οικογένεια με σημαντική περιουσία και κατοικίες σε ορισμένους από τους ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζεται εικόνες από ταξίδια, πολυτελείς εμφανίσεις και συνεργασίες με μεγάλους οίκους μόδας, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που απέχει αισθητά από το προφίλ που καλλιεργεί ο σύντροφός της.

Η ίδια, πάντως, έχει απορρίψει τις επικρίσεις για την αριστοκρατική καταγωγή της. «Δεν ζούμε στο φεγγάρι. Ναι, είμαστε προνομιούχες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να εργαστούμε και να χτίσουμε το δικό μας μέλλον», έχει δηλώσει σε γαλλική τηλεοπτική εκπομπή.

♥️🏎️ Ce dimanche 7 juin 2026, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles et Jordan Bardella assistaient au Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de F1 de Monaco.



Le président du RN était également de passage à Nice la veille, aux côtés d’Éric Ciotti, au Pantaï.



© Bruno Bebert pic.twitter.com/VfT6I9eiDH — j21unis 🇫🇷 (@j21unis) June 7, 2026

Το «bling-bling» που ανησυχεί τους συνεργάτες του

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ανησυχία στο περιβάλλον του Μπαρντελά δεν αφορά τόσο τη σχέση καθαυτή όσο τις εικόνες πολυτέλειας που τη συνοδεύουν.

Στελέχη της Εθνικής Συσπείρωσης εκφράζουν φόβους ότι η σύνδεση του προέδρου του κόμματος με τον κόσμο της αριστοκρατίας και του διεθνούς jet set μπορεί να απομακρύνει ψηφοφόρους που βλέπουν στην παράταξη έναν εκφραστή των κοινωνικών στρωμάτων που αισθάνονται παραμελημένα.

«Δεν βλέπω κανένα πλεονέκτημα, μόνο μειονεκτήματα. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν αγαπά το "bling-bling"», σχολίασε χαρακτηριστικά στέλεχος του κόμματος, χρησιμοποιώντας τον γαλλικό όρο για την επιδεικτική χλιδή.

Οι αντίπαλοι βλέπουν πολιτικό συμβολισμό



Η υπόθεση δεν έμεινε ανεκμετάλλευτη από την αντιπολίτευση. Ο βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Πολ Βανιέ, ξεκαθάρισε ότι δεν σχολιάζει την προσωπική ζωή του Μπαρντελά, υποστήριξε όμως πως η δημόσια εικόνα της σχέσης αποκτά πολιτική διάσταση.

«Από τη στιγμή που επέλεξε να τη δημοσιοποιήσει, δεν πρόκειται πλέον για ιδιωτική υπόθεση. Το να εμφανίζεται με μια πριγκίπισσα και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις του διεθνούς jet set αποτελεί από μόνο του ένα πολιτικό μήνυμα», δήλωσε.

Η προσωπική ζωή στο μικροσκόπιο



Παρά τον θόρυβο, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να κατατάσσουν τον Μπαρντελά μεταξύ των βασικών διεκδικητών της γαλλικής προεδρίας.

Ο ίδιος επιμένει ότι η σύντροφός του δεν έχει καμία εμπλοκή με την πολιτική. «Δεν ασχολείται με την πολιτική. Είναι δίπλα μου, είναι μια εξαιρετική γυναίκα και είμαι βαθιά ερωτευμένος μαζί της», έχει δηλώσει. Σε νεότερη τηλεοπτική του εμφάνιση επανέλαβε πως, πριν από οποιονδήποτε συμβολισμό ή τίτλο ευγενείας, για εκείνον είναι «η γυναίκα που αγαπά» και εξέφρασε την ελπίδα οι Γάλλοι να έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν.

Ωστόσο, όσο πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2027 και ο ίδιος εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος της Μαρίν Λεπέν, είναι βέβαιο ότι όχι μόνο οι πολιτικές του θέσεις, αλλά και κάθε πτυχή της προσωπικής του ζωής θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Με πληροφορίες από το Politico